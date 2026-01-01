HumHub एक ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को निजी, सेल्फ-होस्टेड इंट्रानेट कम्युनिटीज़ बनाने में सक्षम बनाता है। यह सोशल नेटवर्किंग के परिचित अनुभव — एक्टिविटी स्ट्रीम्स, स्पेस (ग्रुप चैनल), डायरेक्ट मैसेजिंग, यूज़र प्रोफाइल और नोटिफिकेशन्स — को एक इंटरनल टीम प्लेटफॉर्म की कंट्रोल और प्राइवेसी आवश्यकताओं के साथ जोड़ता है। Slack या Microsoft Teams जैसे होस्टेड विकल्पों के विपरीत, HumHub पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिसमें प्रति-यूज़र कोई लागत नहीं आती और न ही कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर जाता है।

मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर निर्मित, HumHub 100 से अधिक मुफ्त और प्रीमियम मॉड्यूल्स का एक मार्केटप्लेस प्रदान करता है जिसमें विकी, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट, पोल, फाइल शेयरिंग और LDAP/Active Directory ऑथेंटिकेशन शामिल हैं — जो इसे किसी भी टीम या संगठन की विशिष्ट सहयोग आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है।