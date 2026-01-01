1-क्लिक में HumHub डिप्लॉय करें।
निजी टीम समुदाय बनाने के लिए ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ सोशल नेटवर्क और इंट्रानेट प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HumHub के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HumHub एक ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को निजी, सेल्फ-होस्टेड इंट्रानेट कम्युनिटीज़ बनाने में सक्षम बनाता है। यह सोशल नेटवर्किंग के परिचित अनुभव — एक्टिविटी स्ट्रीम्स, स्पेस (ग्रुप चैनल), डायरेक्ट मैसेजिंग, यूज़र प्रोफाइल और नोटिफिकेशन्स — को एक इंटरनल टीम प्लेटफॉर्म की कंट्रोल और प्राइवेसी आवश्यकताओं के साथ जोड़ता है। Slack या Microsoft Teams जैसे होस्टेड विकल्पों के विपरीत, HumHub पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिसमें प्रति-यूज़र कोई लागत नहीं आती और न ही कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर जाता है।
मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर निर्मित, HumHub 100 से अधिक मुफ्त और प्रीमियम मॉड्यूल्स का एक मार्केटप्लेस प्रदान करता है जिसमें विकी, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट, पोल, फाइल शेयरिंग और LDAP/Active Directory ऑथेंटिकेशन शामिल हैं — जो इसे किसी भी टीम या संगठन की विशिष्ट सहयोग आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है।
HumHub की मुख्य विशेषताएं
स्पेस और चैनल
समुदायों को समर्पित स्पेस में व्यवस्थित करें — प्रत्येक अपनी गतिविधि स्ट्रीम, सदस्यों, फ़ाइलों और मॉड्यूल के साथ — टीमों, विभागों या प्रोजेक्ट्स के लिए।
100+ मुफ्त मॉड्यूल
मार्केटप्लेस मॉड्यूल के साथ कार्यक्षमता का विस्तार करें, जो विकी, कैलेंडर, पोल, टास्क बोर्ड, फ़ाइल शेयरिंग और वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं को शामिल करते हैं — जिनमें से अधिकांश मुफ्त में उपलब्ध हैं।
LDAP और SSO
LDAP, Active Directory, SAML, या सोशल लॉगिन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करें, अपने मौजूदा डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहचान प्रबंधन को केंद्रीकृत करते हुए।
REST API पहुँच
पूर्ण REST API आपको HumHub को बाहरी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करने, उपयोगकर्ता प्रावधान को स्वचालित करने और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कस्टम वर्कफ़्लो बनाने की सुविधा देता है।
कस्टम थीम्स
अपने संगठन की विज़ुअल पहचान से मेल खाने के लिए कस्टम थीम और ब्रांडिंग लागू करें, जिसमें लोगो, रंग और CSS ओवरराइड्स शामिल हैं, कोर फ़ाइलों को संशोधित किए बिना।
आपको HumHub को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।