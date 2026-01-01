कैनरीटोकन्स एक ओपन-सोर्स हनीपॉट सिस्टम है जो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अदृश्य ट्रिपवायर बनाने की सुविधा देता है। यूआरएल, डीएनएस नाम, दस्तावेज़, ईमेल पते, वायरगार्ड कॉन्फिग्स और अन्य के रूप में ट्रैकिंग टोकन जनरेट करें — फिर उन्हें संवेदनशील फ़ाइलों, सिस्टम या नेटवर्क कॉन्फिग्स में एम्बेड करें। जैसे ही कोई हमलावर या अनाधिकृत उपयोगकर्ता किसी टोकन के साथ इंटरैक्ट करता है, आपको एक्सेस के विवरण के साथ तुरंत अलर्ट मिलता है।

पारंपरिक घुसपैठ का पता लगाने के विपरीत, कैनरीटोकन्स को किसी एजेंट, लॉग मॉनिटरिंग और किसी जटिल सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके अलर्टिंग डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है और आपको बिना सब्सक्रिप्शन सीमाओं के असीमित टोकन जनरेट करने की सुविधा देती है।