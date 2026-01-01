1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Canarytokens डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स हनीपॉट टोकन सिस्टम जो आपको चुपचाप अलर्ट करता है जब कोई आपके डेटा, फ़ाइलों या क्रेडेंशियल तक पहुँचता है।
Canarytokens के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Canarytokens के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कैनरीटोकन्स एक ओपन-सोर्स हनीपॉट सिस्टम है जो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अदृश्य ट्रिपवायर बनाने की सुविधा देता है। यूआरएल, डीएनएस नाम, दस्तावेज़, ईमेल पते, वायरगार्ड कॉन्फिग्स और अन्य के रूप में ट्रैकिंग टोकन जनरेट करें — फिर उन्हें संवेदनशील फ़ाइलों, सिस्टम या नेटवर्क कॉन्फिग्स में एम्बेड करें। जैसे ही कोई हमलावर या अनाधिकृत उपयोगकर्ता किसी टोकन के साथ इंटरैक्ट करता है, आपको एक्सेस के विवरण के साथ तुरंत अलर्ट मिलता है।
पारंपरिक घुसपैठ का पता लगाने के विपरीत, कैनरीटोकन्स को किसी एजेंट, लॉग मॉनिटरिंग और किसी जटिल सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके अलर्टिंग डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है और आपको बिना सब्सक्रिप्शन सीमाओं के असीमित टोकन जनरेट करने की सुविधा देती है।
Canarytokens की मुख्य विशेषताएं
इंस्टेंट उल्लंघन अलर्ट
टोकन ट्रिगर होते ही तुरंत सूचनाएं प्राप्त करें, जिससे आपको अनधिकृत पहुंच या डेटा एक्सफिल्ट्रेशन की शुरुआती चेतावनी मिल सके।
दर्जनों टोकन प्रकार
यूआरएल, डीएनएस एंट्रीज़, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ़, एडब्ल्यूएस कीज़, ईमेल एड्रेस, वायरगार्ड कॉन्फ़िग्स और अन्य के रूप में हनीपॉट बनाएँ ताकि हर अटैक सरफेस को कवर किया जा सके।
एजेंट-रहित डिटेक्शन
टोकन मॉनिटर किए गए सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना काम करते हैं — बस टोकन लगाएं और अलर्ट का इंतजार करें।
सेल्फ-होस्टेड कंट्रोल
अपना खुद का Canarytokens सर्वर चलाकर आप सभी घटना डेटा को निजी रख सकते हैं, असीमित टोकन जनरेट कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरतों के अनुसार अलर्टिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
घटनाओं का समृद्ध इतिहास
प्रत्येक ट्रिगर किया गया टोकन फोरेंसिक जांच के लिए आईपी एड्रेस, यूज़र एजेंट, टाइमस्टैम्प और जियो-लोकेशन डेटा कैप्चर करता है।
आपको Canarytokens को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।