1-क्लिक इंस्टॉलेशन में RomM डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड ROM मैनेजर जो मेटाडेटा, कवर आर्ट और ब्राउज़र-आधारित गेमप्ले के साथ रेट्रो गेम कलेक्शन को व्यवस्थित करता है।
RomM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RomM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RomM एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड ROM प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो बिखरी हुई गेम फ़ाइलों को एक व्यवस्थित, खोजने योग्य लाइब्रेरी में बदल देता है। यह IGDB और MobyGames से कवर आर्ट, स्क्रीनशॉट और विवरण के साथ आपके संग्रह को स्वचालित रूप से समृद्ध करता है, आर्केड क्लासिक्स से लेकर आधुनिक कंसोल तक सैकड़ों प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है।
RomM को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका गेम संग्रह आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — क्लाउड स्टोरेज की सेवा शर्तों की कोई चिंता नहीं, कोई बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग नहीं, और कोई मासिक शुल्क नहीं। आप नियंत्रित करते हैं कि किसे एक्सेस है, और जब आप नए प्लेटफॉर्म जोड़ते हैं या संग्रह सेट पूरे करते हैं तो आपकी लाइब्रेरी बिना किसी सीमा के बढ़ती है।
RomM की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित मेटाडेटा
IGDB और MobyGames से कवर आर्ट, स्क्रीनशॉट और विवरण प्राप्त करता है, जिससे बड़े संग्रहों के लिए मैन्युअल कैटलॉगिंग के घंटों की बचत होती है।
ब्राउज़र-आधारित गेमप्ले
हर डिवाइस पर एमुलेटर इंस्टॉल किए बिना EmulatorJS और RuffleRS के माध्यम से सीधे ब्राउज़र में गेम खेलें।
बहु-प्लेटफॉर्म सहायता
NES, SNES, PlayStation, आर्केड और सैकड़ों अन्य प्लेटफॉर्म तक फैले संग्रहों को एक एकीकृत इंटरफ़ेस के तहत व्यवस्थित करता है।
उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
विस्तृत पहुँच नियंत्रण आपको अपनी लाइब्रेरी परिवार या दोस्तों के साथ साझा करने की सुविधा देते हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यों को प्रतिबंधित रखते हैं।
कई फाइलों का गेम समूहन
स्वचालित रूप से मल्टी-डिस्क टाइटल, क्षेत्रीय वेरिएंट और रिवीज़न का पता लगाता है और उन्हें एक साथ समूहित करता है, ताकि प्रत्येक गेम एक ही एंट्री के रूप में दिखाई दे।
आपको RomM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।