RomM एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड ROM प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो बिखरी हुई गेम फ़ाइलों को एक व्यवस्थित, खोजने योग्य लाइब्रेरी में बदल देता है। यह IGDB और MobyGames से कवर आर्ट, स्क्रीनशॉट और विवरण के साथ आपके संग्रह को स्वचालित रूप से समृद्ध करता है, आर्केड क्लासिक्स से लेकर आधुनिक कंसोल तक सैकड़ों प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है।

RomM को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका गेम संग्रह आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है — क्लाउड स्टोरेज की सेवा शर्तों की कोई चिंता नहीं, कोई बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग नहीं, और कोई मासिक शुल्क नहीं। आप नियंत्रित करते हैं कि किसे एक्सेस है, और जब आप नए प्लेटफॉर्म जोड़ते हैं या संग्रह सेट पूरे करते हैं तो आपकी लाइब्रेरी बिना किसी सीमा के बढ़ती है।