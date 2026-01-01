1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mbin डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड फेडरेटेड लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच जो एक्टिविटीपब पर निर्मित है — केबिन का एक समुदाय-संचालित फोर्क।
Mbin के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mbin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mbin एक ओपन-सोर्स, फ़ेडरेटेड कंटेंट एग्रीगेटर है जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लिंक शेयरिंग, थ्रेडेड चर्चाओं, वोटिंग और माइक्रोब्लॉगिंग को जोड़ता है। Kbin का एक समुदाय-द्वारा-रखरखाव किया जाने वाला फोर्क होने के नाते, यह मूल रूप से ActivityPub को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका इंस्टेंस Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed और व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ बिना किसी ब्रिज या अतिरिक्त प्लंबिंग के इंटरऑपरेट करता है।
अपने खुद के VPS पर Mbin चलाने से आपको फ़ेडिवर्से का एक स्व-शासित कोना मिलता है जहाँ आप नियम तय करते हैं, मैगज़ीन को मॉडरेट करते हैं, और हर पोस्ट और वोट को अपने स्वामित्व वाले डेटाबेस में रखते हैं। कोई केंद्रीय कंपनी नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई एल्गोरिथम फ़ीड टाइमलाइन को फिर से व्यवस्थित नहीं करता है, और कोई प्लेटफ़ॉर्म शर्तें नहीं हैं जो बिना सूचना के बदल सकती हैं।
Mbin की मुख्य विशेषताएं
एक्टिविटीपब फेडरेशन
नेटिव ActivityPub समर्थन आपके इंस्टेंस को Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed और हर दूसरे संगत फेडिवर्से सर्वर से जोड़ता है।
पत्रिकाएँ और थ्रेड्स
सामग्री को विषय-आधारित पत्रिकाओं में व्यवस्थित करें, जिसमें Reddit-शैली के थ्रेडेड कमेंट्स, वोटिंग और एक परिचित लिंक एग्रीगेटर अनुभव हो।
बिल्ट-इन माइक्रोब्लॉगिंग
लंबे-फॉर्म थ्रेड्स के साथ-साथ छोटे अपडेट पोस्ट करें और एक ही अकाउंट से दोनों को एक ही फेडरेटेड ऑडियंस तक पहुंचाएं।
मॉडरेशन और फेडरेशन नियंत्रण
पत्रिका-वार मॉडरेटर, इंस्टेंस-व्यापी एडमिन टूल, और फेडरेशन की अनुमति या ब्लॉक सूचियाँ आपको उस समुदाय को आकार देने देती हैं जिसे आप होस्ट करना चाहते हैं।
OAuth और REST API
उच्च-स्तरीय OAuth 2.0 सर्वर और दस्तावेज़ीकृत REST API, तीसरे पक्ष के मोबाइल क्लाइंट्स, बॉट्स और इंटीग्रेशन को शक्ति प्रदान करते हैं।
ओपन-सोर्स और समुदाय-संचालित
AGPL-लाइसेंस प्राप्त और Kbin से फोर्क करने के बाद योगदानकर्ताओं के एक सक्रिय समुदाय द्वारा बनाए रखा गया — कोई एकल-विक्रेता निर्भरता नहीं।
आपको Mbin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।