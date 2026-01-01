Mbin एक ओपन-सोर्स, फ़ेडरेटेड कंटेंट एग्रीगेटर है जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लिंक शेयरिंग, थ्रेडेड चर्चाओं, वोटिंग और माइक्रोब्लॉगिंग को जोड़ता है। Kbin का एक समुदाय-द्वारा-रखरखाव किया जाने वाला फोर्क होने के नाते, यह मूल रूप से ActivityPub को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका इंस्टेंस Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed और व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ बिना किसी ब्रिज या अतिरिक्त प्लंबिंग के इंटरऑपरेट करता है।

अपने खुद के VPS पर Mbin चलाने से आपको फ़ेडिवर्से का एक स्व-शासित कोना मिलता है जहाँ आप नियम तय करते हैं, मैगज़ीन को मॉडरेट करते हैं, और हर पोस्ट और वोट को अपने स्वामित्व वाले डेटाबेस में रखते हैं। कोई केंद्रीय कंपनी नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई एल्गोरिथम फ़ीड टाइमलाइन को फिर से व्यवस्थित नहीं करता है, और कोई प्लेटफ़ॉर्म शर्तें नहीं हैं जो बिना सूचना के बदल सकती हैं।