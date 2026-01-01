InfluxDB 2 एक विशेष रूप से निर्मित टाइम सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो एक ही एप्लिकेशन में इनजेशन, स्टोरेज, क्वेरीइंग, विज़ुअलाइज़ेशन और अलर्टिंग को संभालता है। Flux क्वेरी भाषा के साथ TSM स्टोरेज इंजन पर निर्मित, यह एक आधुनिक वेब UI के साथ उच्च-थ्रूपुट डेटा इनजेशन और कुशल कम्प्रेशन प्रदान करता है — बुनियादी ऑब्ज़र्वेबिलिटी वर्कफ़्लो के लिए Grafana या Kapacitor जैसे अलग-अलग टूल को एकीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

अपने स्वयं के VPS पर InfluxDB 2 को सेल्फ-होस्ट करना, मैनेज्ड क्लाउड ऑफ़रिंग में सामान्य प्रति-डेटापॉइंट मूल्य निर्धारण और डेटा इग्रेस लागतों को हटाता है। आपको इनजेशन वॉल्यूम की परवाह किए बिना IoT डिवाइस फ्लीट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और वित्तीय डेटा पाइपलाइन के लिए अनुमानित लागतें मिलती हैं, साथ ही ऐतिहासिक टेलीमेट्री के वर्षों के लिए स्थायी स्टोरेज भी।