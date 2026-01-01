LibreDesk एक ओपन-सोर्स ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है जो ईमेल, लाइव चैट और अन्य चैनलों से बातचीत को एक ही टीम वर्कस्पेस में समेकित करता है। किसी भी आकार की सहायता टीमों के लिए बनाया गया, यह पहले संपर्क से लेकर समाधान तक — असाइनमेंट, प्राथमिकता निर्धारण, SLA ट्रैकिंग, तैयार प्रतिक्रियाओं और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों के लिए टूल के साथ — पूर्ण सहायता जीवनचक्र को कवर करता है।

LibreDesk को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को बातचीत के इतिहास और ग्राहक डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है, बिना किसी प्रति-एजेंट या प्रति-टिकट शुल्क के। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन और रिटेंशन नीतियों को नियंत्रित करते हैं, अपने ईमेल इनबॉक्स और चैट विजेट्स को किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा को रूट किए बिना सीधे कनेक्ट करते हैं।