LibreDesk पर 69% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ लिब्रेडेस्क डिप्लॉय करें।

टिकटिंग, लाइव चैट, ईमेल इनबॉक्स और SLA प्रबंधन के साथ ओपन-सोर्स ओमनीचैनल ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म।

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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LibreDesk के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप LibreDesk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

LibreDesk एक ओपन-सोर्स ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है जो ईमेल, लाइव चैट और अन्य चैनलों से बातचीत को एक ही टीम वर्कस्पेस में समेकित करता है। किसी भी आकार की सहायता टीमों के लिए बनाया गया, यह पहले संपर्क से लेकर समाधान तक — असाइनमेंट, प्राथमिकता निर्धारण, SLA ट्रैकिंग, तैयार प्रतिक्रियाओं और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों के लिए टूल के साथ — पूर्ण सहायता जीवनचक्र को कवर करता है।

LibreDesk को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को बातचीत के इतिहास और ग्राहक डेटा का पूर्ण स्वामित्व देता है, बिना किसी प्रति-एजेंट या प्रति-टिकट शुल्क के। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन और रिटेंशन नीतियों को नियंत्रित करते हैं, अपने ईमेल इनबॉक्स और चैट विजेट्स को किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा को रूट किए बिना सीधे कनेक्ट करते हैं।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

LibreDesk की मुख्य विशेषताएं

ओमनीचैनल इनबॉक्स

ईमेल, लाइव चैट और API-आधारित बातचीत को एक एकीकृत इनबॉक्स से प्रबंधित करें ताकि एजेंटों को जवाब देने के लिए टैब के बीच स्विच न करना पड़े।

SLA प्रबंधन

प्रति इनबॉक्स प्रतिक्रिया और समाधान समय लक्ष्य निर्धारित करें और समय-सीमा का उल्लंघन होने से पहले स्वचालित अलर्ट प्राप्त करें।

ऑटोमेशन नियम

बातचीत की शर्तों और एजेंट की उपलब्धता के आधार पर स्वचालित असाइनमेंट, टैगिंग, प्राथमिकता में बदलाव और जवाबों को ट्रिगर करें।

तैयार जवाब

पुन: प्रयोज्य उत्तर टेम्पलेट्स को सहेजें और खोजें ताकि एजेंट सामान्य प्रश्नों का कुछ ही सेकंड में लगातार जवाब दे सकें।

CSAT सर्वेक्षण

समाधान के बाद संतुष्टि सर्वेक्षण स्वचालित रूप से भेजें और समय के साथ एजेंट, टीम और इनबॉक्स के स्कोर को ट्रैक करें।

आपको LibreDesk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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Buzz

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स्व-होस्टेड कार्यक्षेत्र जहाँ मनुष्य और AI एजेंट एक ही कमरे साझा करते हैं।

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Apache Answer

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टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।

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गो बैकएंड और एम्बेड करने योग्य जेएस विजेट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम

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यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।