Deploy HeyForm in one click installation.
सर्वेक्षणों, क्विज़ और पोल्स के लिए ओपन-सोर्स संवादात्मक फॉर्म बिल्डर।
HeyForm के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HeyForm के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HeyForm एक आधुनिक ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर है जो आकर्षक संवादात्मक इंटरफेस बनाता है जहाँ प्रश्न एक-एक करके दिखाई देते हैं। यह तरीका पारंपरिक फॉर्म बिल्डरों की तुलना में काफी उच्च पूर्णता दर प्रदान करता है, जिससे यह सर्वेक्षणों, प्रश्नावली, क्विज़ और लीड कैप्चर फॉर्म के लिए आदर्श बन जाता है।
40 से अधिक इनपुट प्रकारों, कंडीशनल लॉजिक, कस्टम थीम और बिल्ट-इन एनालिटिक्स के साथ, HeyForm डेटा संग्रह के लिए एक शक्तिशाली नो-कोड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि सभी सबमिशन आपके नियंत्रण में रहते हैं। इस टेम्पलेट में फॉर्म स्टोरेज के लिए MongoDB, कैशिंग के लिए KeyDB, और सुरक्षित फॉर्म एक्सेस के लिए Traefik HTTPS रूटिंग शामिल है।
HeyForm की मुख्य विशेषताएं
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
गतिशील प्रश्न पथ बनाएं जो पिछली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुकूलित होते हैं ताकि व्यक्तिगत और प्रासंगिक डेटा संग्रह किया जा सके।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
रेटिंग, फ़ाइल अपलोड, हस्ताक्षर और डेट पिकर सहित 40 से अधिक इनपुट फ़ील्ड प्रकारों के साथ फॉर्म को विज़ुअली डिज़ाइन करें।
बिल्ट-इन एनालिटिक्स
डेटा-संचालित फॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए एक एकीकृत एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ प्रतिक्रिया पैटर्न और पूर्णता मेट्रिक्स को ट्रैक करें।
कस्टम ब्रांडिंग
सभी फॉर्म और सर्वेक्षणों में अपने संगठन की पहचान से मेल खाने के लिए कस्टम थीम, रंग और ब्रांडिंग लागू करें।
आपको HeyForm को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।