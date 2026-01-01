HeyForm एक आधुनिक ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर है जो आकर्षक संवादात्मक इंटरफेस बनाता है जहाँ प्रश्न एक-एक करके दिखाई देते हैं। यह तरीका पारंपरिक फॉर्म बिल्डरों की तुलना में काफी उच्च पूर्णता दर प्रदान करता है, जिससे यह सर्वेक्षणों, प्रश्नावली, क्विज़ और लीड कैप्चर फॉर्म के लिए आदर्श बन जाता है।

40 से अधिक इनपुट प्रकारों, कंडीशनल लॉजिक, कस्टम थीम और बिल्ट-इन एनालिटिक्स के साथ, HeyForm डेटा संग्रह के लिए एक शक्तिशाली नो-कोड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि सभी सबमिशन आपके नियंत्रण में रहते हैं। इस टेम्पलेट में फॉर्म स्टोरेज के लिए MongoDB, कैशिंग के लिए KeyDB, और सुरक्षित फॉर्म एक्सेस के लिए Traefik HTTPS रूटिंग शामिल है।