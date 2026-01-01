Yao एक ओपन-सोर्स फुल-स्टैक एप्लिकेशन रनटाइम है जो डेवलपर्स को बैकएंड कोड के बजाय JSON और YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें लिखकर वेब एप्लिकेशन, रेस्ट API और एडमिन डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है। मूल रूप से एक लो-कोड इंजन के रूप में, Yao v1.0 नेटिव MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) इंटीग्रेशन, मल्टी-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन और एक बिल्ट-इन कन्वर्सेशनल चैट इंटरफ़ेस के साथ एक AI एजेंट प्लेटफॉर्म में विकसित हो गया है।

पारंपरिक फ्रेमवर्क के विपरीत, Yao एक सिंगल Go बाइनरी के रूप में आता है जिसमें एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस, TypeScript हुक्स के लिए एक V8 जावास्क्रिप्ट इंजन और एक सर्वर-रेंडर्ड UI सिस्टम होता है — जो इसे अलग रनटाइम या डेटाबेस को प्रबंधित किए बिना AI-पावर्ड वेब एप्लिकेशन बनाने और चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाता है।