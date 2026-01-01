1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Yao डिप्लॉय करें।
JSON कॉन्फ़िगरेशन के साथ वेब ऐप्लिकेशंस और API बनाने के लिए ओपन-सोर्स ऐप रनटाइम और AI एजेंट फ्रेमवर्क।
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आप Yao के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yao एक ओपन-सोर्स फुल-स्टैक एप्लिकेशन रनटाइम है जो डेवलपर्स को बैकएंड कोड के बजाय JSON और YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें लिखकर वेब एप्लिकेशन, रेस्ट API और एडमिन डैशबोर्ड बनाने की सुविधा देता है। मूल रूप से एक लो-कोड इंजन के रूप में, Yao v1.0 नेटिव MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) इंटीग्रेशन, मल्टी-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन और एक बिल्ट-इन कन्वर्सेशनल चैट इंटरफ़ेस के साथ एक AI एजेंट प्लेटफॉर्म में विकसित हो गया है।
पारंपरिक फ्रेमवर्क के विपरीत, Yao एक सिंगल Go बाइनरी के रूप में आता है जिसमें एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस, TypeScript हुक्स के लिए एक V8 जावास्क्रिप्ट इंजन और एक सर्वर-रेंडर्ड UI सिस्टम होता है — जो इसे अलग रनटाइम या डेटाबेस को प्रबंधित किए बिना AI-पावर्ड वेब एप्लिकेशन बनाने और चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर वातावरण बनाता है।
Yao की मुख्य विशेषताएं
JSON API बिल्डर
REST API एंडपॉइंट्स, डेटाबेस मॉडल और एडमिन पैनल को पूरी तरह से JSON/YAML कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों में परिभाषित करें, जिससे बैकएंड बॉयलरप्लेट कोड खत्म हो जाएगा।
AI एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन
नेटिव एमसीपी सपोर्ट और मल्टी-एजेंट एग्ज़ीक्यूशन आपको एआई टूल्स को कनेक्ट करने, सब-एजेंट्स को टास्क डेलिगेट करने और एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन से पैरेलल एजेंट वर्कफ़्लो चलाने की सुविधा देता है।
एम्बेडेड V8 इंजन
टाइपस्क्रिप्ट बिजनेस लॉजिक और हुक्स को सीधे Yao के अंदर एक बंडल्ड V8 जावास्क्रिप्ट रनटाइम का उपयोग करके चलाएं — किसी Node.js इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
सर्वर-रेंडर्ड UI
SUI Pages एक घटक-आधारित सर्वर-साइड रेंडरिंग सिस्टम प्रदान करता है, जिससे एक अलग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के बिना पूर्ण फ्रंटएंड इंटरफेस बनाए जा सकते हैं।
बिल्ट-इन वेक्टर सर्च
एकीकृत वेक्टर खोज, नॉलेज ग्राफ, और ग्राफरैग क्षमताएं सिमेंटिक डॉक्यूमेंट रिट्रीवल और AI नॉलेज बेस सुविधाओं को सक्षम बनाती हैं।
आपको Yao को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।