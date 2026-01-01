1-क्लिक इंस्टॉलेशन में CockroachDB डिप्लॉय करें।
क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन के लिए बनाया गया डिस्ट्रिब्यूटेड SQL डेटाबेस, जिसे लचीलापन, संगति और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की आवश्यकता होती है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CockroachDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CockroachDB एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड SQL डेटाबेस है जिसे कंसिस्टेंसी से समझौता किए बिना हार्डवेयर फेलियर और क्षेत्रीय आउटेज से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह PostgreSQL वायर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा PostgreSQL ड्राइवर और टूल बिना कोड बदले काम करते हैं, जबकि यह स्वचालित शार्डिंग, जियो-पार्टीशनिंग और मल्टी-रीजन रेप्लिकेशन को बैकग्राउंड में प्रदान करता है।
अपने खुद के VPS पर CockroachDB डिप्लॉय करना आपको एक प्रोडक्शन-ग्रेड SQL डेटाबेस देता है जिसमें ACID गारंटी, स्वचालित फेलओवर और क्लस्टर हेल्थ की निगरानी के लिए एक बिल्ट-इन DB कंसोल होता है — मैनेज्ड क्लाउड डेटाबेस सेवाओं की लागत या जटिलता के बिना। यह उन एप्लिकेशन के लिए आदर्श है जिन्हें ज़ीरो डाउनटाइम और मजबूत ट्रांसेक्शनल गारंटी की आवश्यकता होती है।
CockroachDB की मुख्य विशेषताएं
पोस्टग्रेएसक्यूएल संगतता
CockroachDB PostgreSQL वायर प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, इसलिए कोई भी PostgreSQL ड्राइवर, ORM, या टूल कोड में बदलाव किए बिना कनेक्ट हो जाता है, जिससे माइग्रेशन आसान हो जाता है।
स्वचालित डेटा प्रतिकृति
डेटा को विन्यास योग्य प्रतिकृति कारकों के साथ नोड्स में स्वचालित रूप से प्रतिकृति किया जाता है, ताकि कोई नोड विफल होने पर भी क्लस्टर रीड और राइट्स को सेवा देना जारी रखे।
वितरित ACID लेन-देन
पूर्ण सीरियलाइजेबल आइसोलेशन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लेनदेन सभी नोड्स पर सुसंगत हो, जिससे इवेंचुअली कंसिस्टेंट सिस्टम्स में सामान्य डर्टी रीड्स और फैंटम राइट्स समाप्त हो जाते हैं।
बिल्ट-इन DB Console
एकीकृत वेब डैशबोर्ड बाहरी मॉनिटरिंग टूल्स के बिना क्वेरी परफॉर्मेंस, क्लस्टर टोपोलॉजी, स्टोरेज यूसेज और सक्रिय स्टेटमेंट्स की रीयल-टाइम दृश्यता प्रदान करता है।
हॉरिज़ोंटल स्केलिंग
क्षमता और थ्रूपुट को रैखिक रूप से बढ़ाने के लिए नोड्स जोड़ें; CockroachDB बिना किसी डाउनटाइम या मैन्युअल हस्तक्षेप के डेटा को स्वचालित रूप से पुनर्संतुलित करता है।
आपको CockroachDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।