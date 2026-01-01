CockroachDB एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड SQL डेटाबेस है जिसे कंसिस्टेंसी से समझौता किए बिना हार्डवेयर फेलियर और क्षेत्रीय आउटेज से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह PostgreSQL वायर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा PostgreSQL ड्राइवर और टूल बिना कोड बदले काम करते हैं, जबकि यह स्वचालित शार्डिंग, जियो-पार्टीशनिंग और मल्टी-रीजन रेप्लिकेशन को बैकग्राउंड में प्रदान करता है।

अपने खुद के VPS पर CockroachDB डिप्लॉय करना आपको एक प्रोडक्शन-ग्रेड SQL डेटाबेस देता है जिसमें ACID गारंटी, स्वचालित फेलओवर और क्लस्टर हेल्थ की निगरानी के लिए एक बिल्ट-इन DB कंसोल होता है — मैनेज्ड क्लाउड डेटाबेस सेवाओं की लागत या जटिलता के बिना। यह उन एप्लिकेशन के लिए आदर्श है जिन्हें ज़ीरो डाउनटाइम और मजबूत ट्रांसेक्शनल गारंटी की आवश्यकता होती है।