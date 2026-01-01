WPS Office एक व्यापक ऑफिस उत्पादकता सुइट है जिसमें राइटर, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन और पीडीएफ एडिटिंग टूल्स शामिल हैं। इसे KasmVNC स्ट्रीमिंग के माध्यम से एक ब्राउज़र-सुलभ डेस्कटॉप एप्लिकेशन के रूप में डिलीवर किया जाता है, जिससे आप स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना किसी भी डिवाइस से एक पूर्ण ऑफिस वातावरण प्राप्त कर सकते हैं।

VPS पर WPS Office को सेल्फ-होस्ट करना एक स्थायी कार्यक्षेत्र प्रदान करता है जहाँ आपके दस्तावेज़ हमेशा एक सुरक्षित URL पर उपलब्ध रहते हैं। WPS Office की Microsoft Office फॉर्मेट्स — DOCX, XLSX, और PPTX — के साथ उच्च अनुकूलता है, जो इसे Microsoft Office का उपयोग करने वाले सहकर्मियों की फ़ाइलों के साथ काम करने के लिए एक व्यावहारिक ऑफिस सुइट बनाता है।