WPS Office को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
पूर्ण विशेषताओं वाला ऑफिस सुइट जिसमें राइटर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन शामिल हैं, जो आपके VPS के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।
WPS Office के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WPS Office के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WPS Office एक व्यापक ऑफिस उत्पादकता सुइट है जिसमें राइटर, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन और पीडीएफ एडिटिंग टूल्स शामिल हैं। इसे KasmVNC स्ट्रीमिंग के माध्यम से एक ब्राउज़र-सुलभ डेस्कटॉप एप्लिकेशन के रूप में डिलीवर किया जाता है, जिससे आप स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना किसी भी डिवाइस से एक पूर्ण ऑफिस वातावरण प्राप्त कर सकते हैं।
VPS पर WPS Office को सेल्फ-होस्ट करना एक स्थायी कार्यक्षेत्र प्रदान करता है जहाँ आपके दस्तावेज़ हमेशा एक सुरक्षित URL पर उपलब्ध रहते हैं। WPS Office की Microsoft Office फॉर्मेट्स — DOCX, XLSX, और PPTX — के साथ उच्च अनुकूलता है, जो इसे Microsoft Office का उपयोग करने वाले सहकर्मियों की फ़ाइलों के साथ काम करने के लिए एक व्यावहारिक ऑफिस सुइट बनाता है।
WPS Office की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण ऑफिस सूट
एक पैकेज में राइटर (वर्ड प्रोसेसर), स्प्रेडशीट्स (एक्सेल-संगत), प्रेजेंटेशन (पावरपॉइंट-संगत), और पीडीएफ टूल्स शामिल हैं।
ब्राउज़र-आधारित ऐक्सेस
अपने स्थानीय डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, किसी भी ब्राउज़र से KasmVNC के माध्यम से पूर्ण WPS Office डेस्कटॉप एक्सेस करें।
Microsoft Office संगत
DOCX, XLSX, और PPTX फ़ाइलों को उच्च निष्ठा के साथ खोलें, संपादित करें और सहेजें ताकि Microsoft Office उपयोगकर्ताओं के साथ संगतता बनी रहे।
PDF संपादन
WPS Office के भीतर सीधे PDF दस्तावेज़ों को देखें, एनोटेट करें और संपादित करें, बिना पहले किसी अन्य प्रारूप में परिवर्तित किए।
स्थायी दस्तावेज़ भंडारण
आपके VPS पर दस्तावेज़ और सेटिंग्स सत्रों के बीच बनी रहती हैं, ताकि आपका कार्यक्षेत्र हमेशा वैसा ही रहे जैसा आपने उसे छोड़ा था।
आपको WPS Office को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।