1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Owncast डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड लाइव स्ट्रीमिंग और चैट सर्वर — ट्विच या यूट्यूब पर निर्भर किए बिना अपनी शर्तों पर लाइव वीडियो प्रसारित करें।
Owncast के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Owncast के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Owncast एक मुफ्त, ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड लाइव स्ट्रीमिंग और चैट सर्वर है जो आपको अपने ब्रॉडकास्ट पर पूरा नियंत्रण देता है। यह Twitch या YouTube Live जैसे कमर्शियल प्लेटफॉर्म को आपकी अपनी समर्पित स्ट्रीम से बदल देता है, जहाँ आप नियम तय करते हैं, दर्शकों के साथ संबंध के मालिक होते हैं, और सभी कॉन्टेंट और दर्शक डेटा को अपने सर्वर पर रखते हैं।
OBS, Streamlabs, और XSplit जैसे स्टैंडर्ड RTMP ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ संगत, Owncast उन टूल्स के साथ काम करता है जिन्हें स्ट्रीमर्स पहले से जानते हैं। यह ActivityPub के माध्यम से Fediverse के साथ भी इंटीग्रेट होता है, जिससे Mastodon और अन्य विकेन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता आपको लाइव होने पर फॉलो कर सकते हैं और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं — उन्हें आपकी साइट पर अकाउंट बनाने की आवश्यकता के बिना।
Owncast की मुख्य विशेषताएं
RTMP प्रसारण
OBS, Streamlabs, या किसी भी RTMP-संगत एन्कोडर से सीधे कनेक्ट करें — किसी मालिकाना प्लगइन्स या सॉफ़्टवेयर में बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
इन-बिल्ट लाइव चैट
एकीकृत रीयल-टाइम चैट दर्शकों को थर्ड-पार्टी विजेट्स या बाहरी चैट सेवाओं की आवश्यकता के बिना आपकी स्ट्रीम के दौरान बातचीत करने की सुविधा देता है।
फेडीवर्स एकीकरण
ActivityPub सपोर्ट Mastodon और अन्य Fediverse उपयोगकर्ताओं को आपकी स्ट्रीम को फॉलो करने और गो-लाइव नोटिफिकेशन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे विकेन्द्रीकृत नेटवर्क पर आपकी पहुंच का विस्तार होता है।
कस्टम ब्रांडिंग
अपना नाम, लोगो, विवरण और सोशल लिंक सेट करें ताकि आपका स्ट्रीम पेज आपकी पहचान को दर्शाए, न कि किसी सामान्य प्लेटफ़ॉर्म टेम्पलेट को।
स्ट्रीम रिकॉर्डिंग
प्रसारणों को ऑन-डिमांड रीप्ले के लिए स्थानीय रूप से सहेजने का विकल्प है, जिससे दर्शक लाइव स्ट्रीम समाप्त होने के बाद भी आपकी सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
आपको Owncast को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।