Owncast एक मुफ्त, ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड लाइव स्ट्रीमिंग और चैट सर्वर है जो आपको अपने ब्रॉडकास्ट पर पूरा नियंत्रण देता है। यह Twitch या YouTube Live जैसे कमर्शियल प्लेटफॉर्म को आपकी अपनी समर्पित स्ट्रीम से बदल देता है, जहाँ आप नियम तय करते हैं, दर्शकों के साथ संबंध के मालिक होते हैं, और सभी कॉन्टेंट और दर्शक डेटा को अपने सर्वर पर रखते हैं।

OBS, Streamlabs, और XSplit जैसे स्टैंडर्ड RTMP ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ संगत, Owncast उन टूल्स के साथ काम करता है जिन्हें स्ट्रीमर्स पहले से जानते हैं। यह ActivityPub के माध्यम से Fediverse के साथ भी इंटीग्रेट होता है, जिससे Mastodon और अन्य विकेन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता आपको लाइव होने पर फॉलो कर सकते हैं और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं — उन्हें आपकी साइट पर अकाउंट बनाने की आवश्यकता के बिना।