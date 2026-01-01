1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FossFLOW डिप्लॉय करें।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम आर्किटेक्चर को विज़ुअलाइज़ करने के लिए निजता-केंद्रित ब्राउज़र-आधारित आइसोमेट्रिक डायग्रामिंग टूल।
FossFLOW के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FossFLOW के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FossFLOW एक ओपन-सोर्स प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) है जिसे सीधे आपके ब्राउज़र में प्रोफेशनल आइसोमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लाउड डायग्रामिंग टूल्स के विपरीत, जो आपके आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन को थर्ड-पार्टी सर्वर्स पर स्टोर करते हैं, FossFLOW पूरी तरह से क्लाइंट-साइड पर काम करता है। हर 5 सेकंड में ऑटो-सेव, JSON एक्सपोर्ट और ऑफलाइन सपोर्ट के साथ, यह संवेदनशील नेटवर्क टोपोलॉजी और सिस्टम डिज़ाइन को हर समय आपके नियंत्रण में रखता है।
अपने VPS पर FossFLOW डिप्लॉय करने से सर्वर-साइड डायग्राम परसिस्टेंस जुड़ जाता है, जिससे डायग्राम ब्राउज़र सेशन के बाद भी बने रहते हैं और आपकी पूरी टीम के लिए किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल होते हैं — बिना फाइलों को ईमेल किए या डेटा रिटेंशन नीतियों और सुरक्षा उल्लंघनों के अधीन रहने वाले कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए।
FossFLOW की मुख्य विशेषताएं
आइसोमेट्रिक आरेखण
फ्लैट 2D डायग्राम की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट, रैक कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम टियर को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले 3D-शैली के आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाएं।
हर 5 सेकंड में ऑटो-सेव
काम हर 5 सेकंड में अपने आप सेव हो जाता है, जिससे लंबे डायग्रामिंग सेशन के दौरान प्रगति खोने का जोखिम खत्म हो जाता है।
ऑफलाइन सहायता
इंटरनेट कनेक्शन के बिना डायग्राम बनाएं और एडिट करें — सारी प्रोसेसिंग आपके ब्राउज़र में होती है जिसमें किसी सर्वर राउंड-ट्रिप की आवश्यकता नहीं होती है।
JSON आयात और निर्यात
डायग्राम को पोर्टेबल JSON फ़ाइलों के रूप में शेयर करें या मौजूदा डायग्राम को एडिट करने के लिए इम्पोर्ट करें बिना किसी प्रोप्राइटरी फ़ॉर्मेट लॉक-इन के।
खातों की आवश्यकता नहीं।
एप्लिकेशन को किसी उपयोगकर्ता पंजीकरण या प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह आपकी टीम में किसी के लिए भी तुरंत सुलभ हो जाता है।
आपको FossFLOW को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।