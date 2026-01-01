FossFLOW एक ओपन-सोर्स प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) है जिसे सीधे आपके ब्राउज़र में प्रोफेशनल आइसोमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्लाउड डायग्रामिंग टूल्स के विपरीत, जो आपके आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन को थर्ड-पार्टी सर्वर्स पर स्टोर करते हैं, FossFLOW पूरी तरह से क्लाइंट-साइड पर काम करता है। हर 5 सेकंड में ऑटो-सेव, JSON एक्सपोर्ट और ऑफलाइन सपोर्ट के साथ, यह संवेदनशील नेटवर्क टोपोलॉजी और सिस्टम डिज़ाइन को हर समय आपके नियंत्रण में रखता है।

अपने VPS पर FossFLOW डिप्लॉय करने से सर्वर-साइड डायग्राम परसिस्टेंस जुड़ जाता है, जिससे डायग्राम ब्राउज़र सेशन के बाद भी बने रहते हैं और आपकी पूरी टीम के लिए किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल होते हैं — बिना फाइलों को ईमेल किए या डेटा रिटेंशन नीतियों और सुरक्षा उल्लंघनों के अधीन रहने वाले कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए।