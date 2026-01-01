Deluge एक सुविधाओं से भरपूर, हल्का बिटटोरेंट क्लाइंट है जो libtorrent लाइब्रेरी पर निर्मित है, जो एक साफ ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से सभी आवश्यक टोरेंट मैनेजमेंट क्षमताएं प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन, DHT, पीयर एक्सचेंज, प्रॉक्सी रूटिंग, स्पीड कंट्रोल और एक प्लगइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है — जो इसे कैज़ुअल डाउनलोडिंग और एडवांस्ड मीडिया ऑटोमेशन सेटअप दोनों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।

VPS पर Deluge को डिप्लॉय करने से लगातार सीडिंग और डाउनलोडिंग के लिए समर्पित बैंडविड्थ मिलती है, जिससे आपके होम इंटरनेट कनेक्शन या डेटा कैप्स का उपभोग नहीं होता है। हमेशा चालू रहने वाला यह वातावरण प्राइवेट ट्रैकर्स पर स्वस्थ अनुपात बनाए रखता है, Sonarr और Radarr जैसे ऑटोमेशन टूल्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है, और आपकी टोरेंट गतिविधि को एक स्टैटिक IP एड्रेस के साथ समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर पर आइसोलेटेड रखता है।