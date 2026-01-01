एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Deluge डिप्लॉय करें
वेब इंटरफेस, प्लगइन सपोर्ट और निर्बाध मीडिया ऑटोमेशन इंटीग्रेशन के साथ हल्का BitTorrent क्लाइंट।
Deluge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Deluge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Deluge एक सुविधाओं से भरपूर, हल्का बिटटोरेंट क्लाइंट है जो libtorrent लाइब्रेरी पर निर्मित है, जो एक साफ ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से सभी आवश्यक टोरेंट मैनेजमेंट क्षमताएं प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन, DHT, पीयर एक्सचेंज, प्रॉक्सी रूटिंग, स्पीड कंट्रोल और एक प्लगइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है — जो इसे कैज़ुअल डाउनलोडिंग और एडवांस्ड मीडिया ऑटोमेशन सेटअप दोनों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।
VPS पर Deluge को डिप्लॉय करने से लगातार सीडिंग और डाउनलोडिंग के लिए समर्पित बैंडविड्थ मिलती है, जिससे आपके होम इंटरनेट कनेक्शन या डेटा कैप्स का उपभोग नहीं होता है। हमेशा चालू रहने वाला यह वातावरण प्राइवेट ट्रैकर्स पर स्वस्थ अनुपात बनाए रखता है, Sonarr और Radarr जैसे ऑटोमेशन टूल्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है, और आपकी टोरेंट गतिविधि को एक स्टैटिक IP एड्रेस के साथ समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर पर आइसोलेटेड रखता है।
Deluge की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस
डेस्कटॉप क्लाइंट इंस्टॉल किए बिना या सीधे सर्वर एक्सेस बनाए रखे बिना, एक रिस्पॉन्सिव वेब यूआई के माध्यम से किसी भी डिवाइस से सभी टोरेंट मैनेज करें।
मीडिया ऑटोमेशन इंटीग्रेशन
स्वचालित सामग्री डाउनलोडिंग, नाम बदलने और लाइब्रेरी संगठन के लिए Sonarr, Radarr, और Lidarr के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है।
प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन
बिटटोरेंट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है ताकि आईएसपी थ्रॉटलिंग को कम किया जा सके और सर्वर पर सभी टोरेंट गतिविधियों के लिए गोपनीयता बेहतर बनाई जा सके।
प्लगइन सिस्टम
लेबल, शेड्यूलिंग, RSS फ़ीड्स, वेब सीड्स, और रिमोट क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए प्लगइन्स के साथ कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
बारीक रफ़्तार कंट्रोल्स
पूरे दिन बैंडविड्थ उपयोग को प्रबंधित करने के लिए शेड्यूलिंग समर्थन के साथ वैश्विक और प्रति-टोरेंट अपलोड/डाउनलोड सीमाएँ निर्धारित करें।
आपको Deluge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।