1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenPanel डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित ओपन-सोर्स प्रोडक्ट एनालिटिक्स, इवेंट ट्रैकिंग, यूज़र फ़नल, सेशन रीप्ले और रीयल-टाइम डैशबोर्ड के साथ।
OpenPanel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenPanel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenPanel एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे प्रोडक्ट टीमों के लिए बनाया गया है जो SaaS मूल्य निर्धारण या थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर के बिना मिक्सपैनल जैसी गहन जानकारी चाहते हैं। यह कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करता है, यूजर प्रोफाइल बनाता है, और फ़नल, कोहॉर्ट्स, A/B टेस्ट के परिणाम और सेशन रिप्ले को कवर करते हुए रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रदान करता है — यह सब एक ही इंटरफ़ेस से।
अपने खुद के VPS पर डिप्लॉय करने से रॉ इवेंट डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाता है। इसमें प्रति-इवेंट कोई शुल्क नहीं है, कोई सैंपलिंग सीमा नहीं है, और यूजर डेटा को बाहरी सेवाओं के माध्यम से रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ClickHouse एनालिटिक्स बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपके इवेंट वॉल्यूम बढ़ने पर भी डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिव रहते हैं।
OpenPanel की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम डैशबोर्ड
लाइव इवेंट स्ट्रीम और प्रमुख उत्पाद मेट्रिक्स तुरंत देखें, उपयोगकर्ता की कार्रवाइयों और डैशबोर्ड अपडेट के बीच बिना किसी देरी के।
फ़नल विश्लेषण
बहु-चरणीय रूपांतरण फ़नल परिभाषित करें ताकि यह ठीक-ठीक पहचाना जा सके कि आपके उत्पाद प्रवाह में उपयोगकर्ता कहाँ बाहर निकल जाते हैं।
सेशन रीप्ले
संवेदनशील इनपुट फ़ील्ड्स को छिपाने के लिए अंतर्निहित गोपनीयता नियंत्रणों के साथ व्यक्तिगत उपयोगकर्ता सत्रों को रिकॉर्ड करें और फिर से चलाएं।
कोहॉर्ट और रिटेंशन
उपयोगकर्ताओं को साझा व्यवहारों या विशेषताओं के आधार पर समूहित करें और मापें कि जुड़ाव समय-अवधियों में कैसे बदलता है।
ए/बी टेस्टिंग
कन्वर्ज़न के प्रभाव को मापने के लिए, बाहरी प्रयोग टूल के बिना, OpenPanel में सीधे प्रयोग के वेरिएंट को ट्रैक करें।
कुकी रहित ट्रैकिंग
फिंगरप्रिंट-मुक्त, कुकी-रहित इवेंट ट्रैकिंग आपके एनालिटिक्स को GDPR-अनुरूप रखती है, जिसके लिए कुकी सहमति बैनर की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको OpenPanel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।