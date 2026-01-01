OpenPanel एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे प्रोडक्ट टीमों के लिए बनाया गया है जो SaaS मूल्य निर्धारण या थर्ड-पार्टी डेटा एक्सपोजर के बिना मिक्सपैनल जैसी गहन जानकारी चाहते हैं। यह कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करता है, यूजर प्रोफाइल बनाता है, और फ़नल, कोहॉर्ट्स, A/B टेस्ट के परिणाम और सेशन रिप्ले को कवर करते हुए रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रदान करता है — यह सब एक ही इंटरफ़ेस से।

अपने खुद के VPS पर डिप्लॉय करने से रॉ इवेंट डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाता है। इसमें प्रति-इवेंट कोई शुल्क नहीं है, कोई सैंपलिंग सीमा नहीं है, और यूजर डेटा को बाहरी सेवाओं के माध्यम से रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ClickHouse एनालिटिक्स बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपके इवेंट वॉल्यूम बढ़ने पर भी डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिव रहते हैं।