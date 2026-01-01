Kener को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सेवाओं की निगरानी करने और वास्तविक समय में उपयोगकर्ताओं को घटनाओं की जानकारी देने के लिए एक ओपन-सोर्स स्टेटस पेज प्लेटफॉर्म।
Kener के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kener के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kener एक ओपन-सोर्स स्टेटस पेज सिस्टम है जिसे SvelteKit के साथ बनाया गया है जो टीमों को सेवाओं की निगरानी करने और आउटेज को पारदर्शी रूप से सूचित करने की सुविधा देता है। यह कई मॉनिटर प्रकारों का समर्थन करता है — HTTP/API एंडपॉइंट्स, TCP, DNS, SSL सर्टिफिकेट्स, पिंग, SQL क्वेरीज़, हार्टबीट्स और गेम सर्वर — प्रत्येक को ट्रैक किया जाता है और अपटाइम हिस्ट्री और रिस्पॉन्स टाइम चार्ट के साथ सार्वजनिक स्टेटस पेज पर प्रदर्शित किया जाता है।
अपने VPS पर Kener को सेल्फ-होस्ट करने से सभी मॉनिटरिंग डेटा और घटना का इतिहास आपके नियंत्रण में रहता है। शामिल Redis इंस्टेंस जॉब क्यू और कैशिंग को संभालता है, जबकि एप्लिकेशन डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से SQLite में स्टोर किया जाता है — किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेंस पर रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।
Kener की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल निगरानी
एक ही डैशबोर्ड से HTTP एंडपॉइंट्स, TCP पोर्ट्स, DNS रिकॉर्ड्स, SSL सर्टिफिकेट्स, पिंग टारगेट्स, हार्टबीट्स और गेम सर्वर को मॉनिटर करें।
घटना प्रबंधन
टाइमस्टैम्प वाली स्थिति टाइमलाइन के साथ घटना रिपोर्ट बनाएँ, चल रहे अपडेट पोस्ट करें, और पारदर्शी आउटेज इतिहास के लिए समाधानों को संग्रहीत करें।
अनुसूचित रखरखाव
नियोजित डाउनटाइम की घोषणा पहले से करें ताकि उपयोगकर्ता सेवा बाधित होने से पहले स्टेटस पेज पर आगामी रखरखाव विंडो देख सकें।
बहु-चैनल सूचनाएं
जैसे ही कोई मॉनिटर स्थिति बदलता है या ठीक होता है, ईमेल, स्लैक, डिस्कॉर्ड या वेबहुक के माध्यम से अपनी टीम को अलर्ट करें।
एम्बेड करने योग्य स्टेटस बैज
अपने दस्तावेज़ों, वेबसाइट या ऐप डैशबोर्ड में सेवा की स्थिति को इनलाइन दिखाने के लिए लाइव स्टेटस बैज या आईफ्रेम जोड़ें।
भूमिका-आधारित पहुँच
विशिष्ट भूमिकाओं वाले टीम के सदस्यों को घटना के अपडेट पर सहयोग करने और एडमिन एक्सेस साझा किए बिना कॉन्फ़िगरेशन की निगरानी करने के लिए आमंत्रित करें।
आपको Kener को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।