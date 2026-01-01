Kener एक ओपन-सोर्स स्टेटस पेज सिस्टम है जिसे SvelteKit के साथ बनाया गया है जो टीमों को सेवाओं की निगरानी करने और आउटेज को पारदर्शी रूप से सूचित करने की सुविधा देता है। यह कई मॉनिटर प्रकारों का समर्थन करता है — HTTP/API एंडपॉइंट्स, TCP, DNS, SSL सर्टिफिकेट्स, पिंग, SQL क्वेरीज़, हार्टबीट्स और गेम सर्वर — प्रत्येक को ट्रैक किया जाता है और अपटाइम हिस्ट्री और रिस्पॉन्स टाइम चार्ट के साथ सार्वजनिक स्टेटस पेज पर प्रदर्शित किया जाता है।

अपने VPS पर Kener को सेल्फ-होस्ट करने से सभी मॉनिटरिंग डेटा और घटना का इतिहास आपके नियंत्रण में रहता है। शामिल Redis इंस्टेंस जॉब क्यू और कैशिंग को संभालता है, जबकि एप्लिकेशन डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से SQLite में स्टोर किया जाता है — किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेंस पर रजिस्टर करने वाला पहला यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है।