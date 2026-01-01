Bazarr पर 69% तक की छूट

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Sonarr और Radarr के लिए स्वचालित सबटाइटल प्रबंधन सहायक जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में सबटाइटल डाउनलोड और अपग्रेड करता है।

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64% की छूट
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Bazarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bazarr Sonarr और Radarr के लिए एक सहयोगी ऐप्लिकेशन है जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के लिए पूरे सबटाइटल वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है। यह नई सामग्री के लिए आपकी लाइब्रेरी को मॉनिटर करता है और OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed और Podnapisi सहित 20 से अधिक प्रदाताओं पर आपकी पसंदीदा भाषाओं में सबटाइटल को स्वचालित रूप से खोजता, डाउनलोड करता और व्यवस्थित करता है। जब बेहतर सबटाइटल संस्करण उपलब्ध हो जाते हैं, तो Bazarr उन्हें स्वचालित रूप से अपग्रेड कर देता है — किसी मैन्युअल खोज की आवश्यकता नहीं होती।

एक समर्पित VPS पर Bazarr चलाने से इसे लगातार अपटाइम और विश्वसनीय सार्वजनिक IP एड्रेस मिलता है जो निर्बाध प्रदाता एक्सेस के लिए आवश्यक है — डायनामिक IP वाले होम नेटवर्क को समय के साथ सबटाइटल प्रदाताओं द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। सबटाइटल सिंक्रोनाइज़ेशन टूल्स के साथ मिलकर जो टाइमिंग मिसमैच को ठीक करते हैं और श्रवण-बाधित SDH ट्रैक्स के लिए सपोर्ट प्रदान करते हैं, Bazarr आपकी लाइब्रेरी में मीडिया के हर हिस्से के लिए पूर्ण सबटाइटल कवरेज प्रदान करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bazarr की मुख्य विशेषताएं

Sonarr और Radarr इंटीग्रेशन

Bazarr आपके मौजूदा arr सेटअप से सीधे जुड़ता है और हर फिल्म या एपिसोड के लिए स्वचालित रूप से सबटाइटल प्राप्त करता है जैसे ही इसे आपकी लाइब्रेरी में जोड़ा जाता है।

20+ सबटाइटल प्रदाता

OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, और कई अन्य को एक साथ खोजें ताकि आपकी भाषा में सटीक उपशीर्षक खोजने की संभावना को अधिकतम किया जा सके।

स्वचालित गुणवत्ता अपग्रेड

जब आपकी लाइब्रेरी में पहले से मौजूद सामग्री के लिए सबटाइटल का बेहतर संस्करण जारी किया जाता है, तो Bazarr बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के मौजूदा फ़ाइल को स्वचालित रूप से बदल देता है।

सबटाइटल सिंक्रनाइज़ेशन

अंतर्निहित सिंक टूल सबटाइटल के समय को ऑडियो ट्रैक से मिलाने के लिए समायोजित करते हैं, जिससे सबटाइटल के बेमेल लगने के सबसे आम कारण को ठीक किया जा सकता है, भले ही उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से डाउनलोड किया गया हो।

श्रवण बाधित सहायता

सुलभता के लिए SDH या CC ट्रैक को प्राथमिकता दें — बज़ार आपकी लाइब्रेरी में हर आइटम के लिए सभी प्रदाताओं से श्रवण-बाधित उपशीर्षकों को प्राथमिकता दे सकता है।

आपको Bazarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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