Bazarr Sonarr और Radarr के लिए एक सहयोगी ऐप्लिकेशन है जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के लिए पूरे सबटाइटल वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है। यह नई सामग्री के लिए आपकी लाइब्रेरी को मॉनिटर करता है और OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed और Podnapisi सहित 20 से अधिक प्रदाताओं पर आपकी पसंदीदा भाषाओं में सबटाइटल को स्वचालित रूप से खोजता, डाउनलोड करता और व्यवस्थित करता है। जब बेहतर सबटाइटल संस्करण उपलब्ध हो जाते हैं, तो Bazarr उन्हें स्वचालित रूप से अपग्रेड कर देता है — किसी मैन्युअल खोज की आवश्यकता नहीं होती।

एक समर्पित VPS पर Bazarr चलाने से इसे लगातार अपटाइम और विश्वसनीय सार्वजनिक IP एड्रेस मिलता है जो निर्बाध प्रदाता एक्सेस के लिए आवश्यक है — डायनामिक IP वाले होम नेटवर्क को समय के साथ सबटाइटल प्रदाताओं द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। सबटाइटल सिंक्रोनाइज़ेशन टूल्स के साथ मिलकर जो टाइमिंग मिसमैच को ठीक करते हैं और श्रवण-बाधित SDH ट्रैक्स के लिए सपोर्ट प्रदान करते हैं, Bazarr आपकी लाइब्रेरी में मीडिया के हर हिस्से के लिए पूर्ण सबटाइटल कवरेज प्रदान करता है।