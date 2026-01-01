Pinry को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
इमेज और वीडियो को सहेजने, टैग करने और व्यवस्थित करने के लिए स्वयं होस्ट किया गया Pinterest-शैली का इमेज बोर्ड।
Pinry के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pinry के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pinry एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड इमेज बोर्ड है जो आपको इमेज, वीडियो और वेब पेज को एक विज़ुअली अपीलिंग टाइलिंग लेआउट में कलेक्ट करने, टैग करने और ब्राउज़ करने देता है — Pinterest के समान लेकिन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में। यह Django REST Framework बैक-एंड को Vue.js फ्रंट-एंड के साथ जोड़ता है और ज़ीरो-डिपेंडेंसी सेटअप के लिए SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल Docker कंटेनर के रूप में आता है।
Pinry को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यक्तिगत कलेक्शन आपके अपने VPS पर प्राइवेट रहता है, जिसमें कोई एल्गोरिथम फीड, कोई विज्ञापन नहीं, और यदि आप सार्वजनिक एक्सेस सक्षम करते हैं तो ब्राउज़िंग के लिए किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, सार्वजनिक और निजी बोर्ड, ब्राउज़र एक्सटेंशन कम्पैटिबिलिटी और एक पूर्ण REST API इसे व्यक्तिगत कलेक्शन और छोटी कोलैबोरेटिव टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
Pinry की मुख्य विशेषताएं
टैग-आधारित खोज
हर पिन को कई टैग असाइन करें और टैग के ज़रिए अपने पूरे कलेक्शन को तुरंत फ़िल्टर करें — किसी नेस्टेड फ़ोल्डर की आवश्यकता नहीं है।
मल्टी-यूज़र बोर्ड
प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाएँ और प्रत्येक बोर्ड के लिए सार्वजनिक या निजी एक्सेस सेटिंग्स के साथ दृश्यता को नियंत्रित करें।
ब्राउज़र एक्सटेंशन समर्थन
आधिकारिक ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करके किसी भी वेब पेज से सीधे छवियों को अपने Pinry बोर्ड पर सहेजें।
REST API
अंतर्निहित Django REST Framework API के माध्यम से पिन निर्माण को स्वचालित करें और संग्रहों को प्रोग्रामेटिकली प्रबंधित करें।
मल्टी-आर्क Docker इमेज
आधिकारिक इमेज AMD64, ARMv7, और ARMv8 का समर्थन करती है — यह मानक VPS सर्वर और ARM-आधारित बोर्ड दोनों पर समान रूप से चलती है।
आपको Pinry को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।