Pinry एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड इमेज बोर्ड है जो आपको इमेज, वीडियो और वेब पेज को एक विज़ुअली अपीलिंग टाइलिंग लेआउट में कलेक्ट करने, टैग करने और ब्राउज़ करने देता है — Pinterest के समान लेकिन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में। यह Django REST Framework बैक-एंड को Vue.js फ्रंट-एंड के साथ जोड़ता है और ज़ीरो-डिपेंडेंसी सेटअप के लिए SQLite द्वारा समर्थित एक सिंगल Docker कंटेनर के रूप में आता है।

Pinry को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका व्यक्तिगत कलेक्शन आपके अपने VPS पर प्राइवेट रहता है, जिसमें कोई एल्गोरिथम फीड, कोई विज्ञापन नहीं, और यदि आप सार्वजनिक एक्सेस सक्षम करते हैं तो ब्राउज़िंग के लिए किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, सार्वजनिक और निजी बोर्ड, ब्राउज़र एक्सटेंशन कम्पैटिबिलिटी और एक पूर्ण REST API इसे व्यक्तिगत कलेक्शन और छोटी कोलैबोरेटिव टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।