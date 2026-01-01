एक-क्लिक में श्योर डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त ऐप जो पूर्ण डेटा स्वामित्व के साथ नेट वर्थ, खाते, लेन-देन और निवेश को ट्रैक करता है।
Sure के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Sure के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sure एक समुदाय द्वारा अनुरक्षित ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनैंस और धन प्रबंधन ऐप्लिकेशन है जिसे ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने वित्तीय डेटा पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। यह बैंकिंग, निवेश और ऋणों में अकाउंट्स को ट्रैक करता है, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड और कैटेगराइज़ करता है, समय के साथ नेट वर्थ की निगरानी करता है, और मल्टी-यूज़र परिवारों को सपोर्ट करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है।
होस्टेड फाइनैंस टूल्स के विपरीत, Sure पूरी तरह से आपके सर्वर पर चलता है जिसमें कोई SaaS सब्सक्रिप्शन, कोई थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग और सेवा बंद होने का कोई जोखिम नहीं होता है। वैकल्पिक OpenAI एकीकरण AI-संचालित ट्रांज़ैक्शन कैटेगराइज़ेशन और नेचुरल लैंग्वेज फाइनैंस क्वेरीज़ जोड़ता है। एक बैकग्राउंड Sidekiq वर्कर निर्धारित इम्पोर्ट्स और नोटिफिकेशन्स को संभालता है जबकि मुख्य ऐप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रदान करता है।
Sure की मुख्य विशेषताएं
कुल संपत्ति डैशबोर्ड
सभी खातों की शेष राशि को एक ही नेट वर्थ (कुल संपत्ति) दृश्य में एक साथ लाएँ जो लेनदेन दर्ज होने पर अपडेट होता है, जिससे कुल वित्तीय स्वास्थ्य की स्पष्ट तस्वीर मिलती है।
अकाउंट प्रबंधन
प्रत्येक के लिए पूर्ण लेनदेन इतिहास के साथ एक ही इंटरफ़ेस से चालू, बचत, क्रेडिट कार्ड, ऋण और निवेश खातों की निगरानी करें।
लेनदेन वर्गीकरण
लेनदेन को आयात करें, व्यवस्थित करें और वर्गीकृत करें, नियम-आधारित ऑटोमेशन और मैन्युअल ओवरराइड का उपयोग करके सटीक खर्च रिपोर्ट बनाएं।
निवेश पोर्टफोलियो ट्रैकिंग
आप Yahoo Finance या Twelve Data से कॉन्फ़िगर करने योग्य शेड्यूल पर प्राप्त लाइव मूल्य डेटा के साथ स्टॉक होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं।
AI वित्तीय असिस्टेंट
वैकल्पिक OpenAI इंटीग्रेशन खर्च के पैटर्न के बारे में प्राकृतिक भाषा के प्रश्न और आयातित लेनदेन का स्वचालित वर्गीकरण सक्षम बनाता है।
बहु-उपयोगकर्ता परिवार
परिवार के सदस्यों को उनके अपने खातों के साथ आमंत्रित करें, साथ ही एक ही सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस पर बजट और वित्तीय लक्ष्यों को साझा करें।
आपको Sure को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।