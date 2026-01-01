Sure एक समुदाय द्वारा अनुरक्षित ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनैंस और धन प्रबंधन ऐप्लिकेशन है जिसे ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने वित्तीय डेटा पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। यह बैंकिंग, निवेश और ऋणों में अकाउंट्स को ट्रैक करता है, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड और कैटेगराइज़ करता है, समय के साथ नेट वर्थ की निगरानी करता है, और मल्टी-यूज़र परिवारों को सपोर्ट करता है — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है।

होस्टेड फाइनैंस टूल्स के विपरीत, Sure पूरी तरह से आपके सर्वर पर चलता है जिसमें कोई SaaS सब्सक्रिप्शन, कोई थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग और सेवा बंद होने का कोई जोखिम नहीं होता है। वैकल्पिक OpenAI एकीकरण AI-संचालित ट्रांज़ैक्शन कैटेगराइज़ेशन और नेचुरल लैंग्वेज फाइनैंस क्वेरीज़ जोड़ता है। एक बैकग्राउंड Sidekiq वर्कर निर्धारित इम्पोर्ट्स और नोटिफिकेशन्स को संभालता है जबकि मुख्य ऐप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रदान करता है।