एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में SyncLounge डिप्लॉय करें।
Plex वॉच पार्टीज़ — कई Plex सर्वर पर दोस्तों और परिवार के साथ सिंक्रनाइज़्ड मूवी और टीवी नाइट्स होस्ट करें।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SyncLounge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SyncLounge प्लेक्स मीडिया सर्वर के लिए एक सेल्फ-होस्टेड "वॉच पार्टी" कोऑर्डिनेटर है। यह कई प्लेक्स क्लाइंट्स में प्लेबैक को रीयल टाइम में सिंक्रनाइज़ करता है — जब एक दर्शक पॉज़ करता है, तो हर कोई पॉज़ करता है; जब कोई आगे बढ़ाता है, तो हर कोई बराबर हो जाता है। प्रत्येक दर्शक अपने स्वयं के प्लेक्स सर्वर से स्ट्रीम करता है, इसलिए होस्ट को अपनी लाइब्रेरी साझा करने या बैंडविड्थ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है — SyncLounge बस प्लेबैक घड़ियों को संरेखित रखता है और समूह के लिए एक चैट रूम प्रदान करता है।
एक वीपीएस पर SyncLounge को सेल्फ-होस्ट करना वॉच पार्टियों को आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने मौजूदा प्लेक्स अकाउंट्स के माध्यम से साइन इन करते हैं और अपने स्वयं के प्लेक्स सर्वर से कनेक्ट होते हैं। वैकल्पिक व्हाइटलिस्ट सपोर्ट आपके इंस्टेंस को दोस्तों, परिवार, या किसी विशिष्ट प्लेक्स सर्वर के उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखता है।
SyncLounge की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम प्लेबैक सिंक
प्ले, पॉज़, सीक और वॉल्यूम क्रियाएँ हर प्रतिभागी के बीच मिलीसेकंड में सिंक होती हैं, ताकि पूरा कमरा एक साथ रहे।
बिल्ट-इन ग्रुप चैट
प्रत्येक कमरे में एक एकीकृत चैट साइडबार शामिल है ताकि दर्शक प्लेयर छोड़े बिना प्रतिक्रिया दे सकें और चर्चा कर सकें।
मल्टी-सर्वर सपोर्ट
प्रत्येक दर्शक अपने स्वयं के Plex सर्वर से स्ट्रीम करता है, इसलिए होस्ट को लाइब्रेरी एक्सेस साझा करने या अपलोड बैंडविड्थ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।
Plex सिंगल साइन-ऑन
उपयोगकर्ता अपने मौजूदा Plex खातों से प्रमाणीकरण करते हैं — अलग से साइन अप करने की ज़रूरत नहीं, याद रखने के लिए कोई अतिरिक्त पासवर्ड नहीं।
वैकल्पिक पहुँच व्हाइटलिस्ट
AUTH_LIST वेरिएबल निजी डिप्लॉयमेंट के लिए विशिष्ट Plex यूज़रनेम, ईमेल या सर्वर मशीन ID तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है।
आपको SyncLounge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।