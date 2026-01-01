SyncLounge प्लेक्स मीडिया सर्वर के लिए एक सेल्फ-होस्टेड "वॉच पार्टी" कोऑर्डिनेटर है। यह कई प्लेक्स क्लाइंट्स में प्लेबैक को रीयल टाइम में सिंक्रनाइज़ करता है — जब एक दर्शक पॉज़ करता है, तो हर कोई पॉज़ करता है; जब कोई आगे बढ़ाता है, तो हर कोई बराबर हो जाता है। प्रत्येक दर्शक अपने स्वयं के प्लेक्स सर्वर से स्ट्रीम करता है, इसलिए होस्ट को अपनी लाइब्रेरी साझा करने या बैंडविड्थ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है — SyncLounge बस प्लेबैक घड़ियों को संरेखित रखता है और समूह के लिए एक चैट रूम प्रदान करता है।

एक वीपीएस पर SyncLounge को सेल्फ-होस्ट करना वॉच पार्टियों को आपके नियंत्रण में रखता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने मौजूदा प्लेक्स अकाउंट्स के माध्यम से साइन इन करते हैं और अपने स्वयं के प्लेक्स सर्वर से कनेक्ट होते हैं। वैकल्पिक व्हाइटलिस्ट सपोर्ट आपके इंस्टेंस को दोस्तों, परिवार, या किसी विशिष्ट प्लेक्स सर्वर के उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखता है।