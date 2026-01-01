CodiMD एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर है जो HackMD के फाउंडेशन पर बना है। यह कई टीम मेंबर्स को एक ही डॉक्यूमेंट को तुरंत सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है, जिससे यह तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रिंट नोट्स, आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड्स और किसी भी तरह के कॉलेबोरेटिव राइटिंग के लिए आदर्श बन जाता है। स्प्लिट-स्क्रीन एडिटर मार्कडाउन को लाइव रेंडर करता है ताकि लेखक हमेशा देख सकें कि उनकी सामग्री कैसी दिखेगी।

CodiMD को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके नोट्स और डॉक्यूमेंट्स कभी भी थर्ड-पार्टी सर्वर से होकर नहीं गुजरते हैं, जो उन संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है जो आंतरिक रणनीतियों, क्लाइंट जानकारी या तकनीकी विशिष्टताओं को संभालते हैं। सारा डेटा आपके VPS-समर्थित PostgreSQL डेटाबेस पर रहता है, और आप नियंत्रित करते हैं कि कौन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर और एक्सेस कर सकता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डॉक्यूमेंट और उपयोगकर्ता स्टोरेज के लिए CodiMD सर्वर को PostgreSQL के साथ जोड़ता है।