1-क्लिक इंस्टॉलेशन में CodiMD डिप्लॉय करें
टीमों द्वारा डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग नोट्स और प्रेजेंटेशन एक साथ लिखने के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CodiMD के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CodiMD एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर है जो HackMD के फाउंडेशन पर बना है। यह कई टीम मेंबर्स को एक ही डॉक्यूमेंट को तुरंत सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है, जिससे यह तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रिंट नोट्स, आर्किटेक्चर डिसीजन रिकॉर्ड्स और किसी भी तरह के कॉलेबोरेटिव राइटिंग के लिए आदर्श बन जाता है। स्प्लिट-स्क्रीन एडिटर मार्कडाउन को लाइव रेंडर करता है ताकि लेखक हमेशा देख सकें कि उनकी सामग्री कैसी दिखेगी।
CodiMD को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके नोट्स और डॉक्यूमेंट्स कभी भी थर्ड-पार्टी सर्वर से होकर नहीं गुजरते हैं, जो उन संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है जो आंतरिक रणनीतियों, क्लाइंट जानकारी या तकनीकी विशिष्टताओं को संभालते हैं। सारा डेटा आपके VPS-समर्थित PostgreSQL डेटाबेस पर रहता है, और आप नियंत्रित करते हैं कि कौन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर और एक्सेस कर सकता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डॉक्यूमेंट और उपयोगकर्ता स्टोरेज के लिए CodiMD सर्वर को PostgreSQL के साथ जोड़ता है।
CodiMD की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई लेखक लाइव सिंक्रोनाइज़ेशन और व्यक्तिगत कर्सर संकेतकों के साथ एक ही दस्तावेज़ को एक साथ संपादित करते हैं।
समृद्ध मार्कडाउन प्रस्तुतिकरण
मार्कडाउन से आरेख, यूएमएल चार्ट, गणितीय सूत्र, सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ कोड ब्लॉक और एम्बेडेड मीडिया रेंडर करें।
प्रस्तुति मोड
किसी भी मार्कडाउन दस्तावेज़ को एडिटर छोड़े बिना प्रस्तुतियों के लिए एक स्लाइड डेक में बदलें।
संस्करण हिस्ट्री
किसी भी दस्तावेज़ की पिछली रिवीज़न ब्राउज़ करें और पुनर्स्थापित करें ताकि कोई भी सहयोगात्मक संपादन कभी स्थायी रूप से न खोए।
कई एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स
ज़रूरत पड़ने पर प्लेटफ़ॉर्म के बाहर सामग्री साझा करने के लिए दस्तावेज़ों को PDF, HTML, या रॉ मार्कडाउन में एक्सपोर्ट करें।
आपको CodiMD को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।