एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Forgejo डिप्लॉय करें।
हल्की स्व-होस्टेड Git सेवा जिसमें पूर्ण वेब इंटरफ़ेस, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू ट्रैकिंग और CI/CD पाइपलाइनें शामिल हैं।
Forgejo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Forgejo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Forgejo एक समुदाय-संचालित, सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जो Gitea के एक फोर्क के रूप में उभरी, और पारदर्शिता तथा उपयोगकर्ता सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देती है। यह टीमों को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने, सहयोग करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करती है — रिपॉजिटरी प्रबंधन और कोड रिव्यू से लेकर इश्यू ट्रैकिंग, विकी और बिल्ट-इन CI/CD Actions तक — एक हल्के, संसाधन-कुशल पैकेज में जो एक छोटे VPS पर आसानी से चलता है।
Forgejo के साथ अपने Git इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके सोर्स कोड का पूर्ण स्वामित्व, थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर कोई निर्भरता नहीं, और डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन। आपको एंटरप्राइज़-ग्रेड सहयोग सुविधाएँ मिलती हैं, जिसमें प्रति-उपयोगकर्ता सीट मूल्य निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती और न ही बाहरी प्रदाताओं द्वारा नीतिगत परिवर्तनों का जोखिम होता है जो आपकी टीम को उनके अपने रिपॉजिटरी से बाहर कर सकते हैं।
Forgejo की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण Git होस्टिंग
SSH और HTTPS एक्सेस, ब्रांच प्रोटेक्शन और कोड रिव्यू के लिए वेब-आधारित डिफ व्यूअर के साथ रिपॉजिटरीज़ होस्ट करें।
पुल रिक्वेस्ट्स और रिव्यूज़
संरचित कोड समीक्षा वर्कफ़्लो इनलाइन टिप्पणियों, अनुमोदन आवश्यकताओं और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मर्ज रणनीतियों के साथ।
समस्या ट्रैकिंग
बिल्ट-इन इश्यू ट्रैकर, जिसमें लेबल, माइलस्टोन और प्रोजेक्ट बोर्ड शामिल हैं, संबंधित कोड के साथ काम का प्रबंधन करने के लिए।
अंतर्निहित CI/CD कार्य
GitHub Actions-संगत ऑटोमेशन आपको बाहरी CI सेवाओं के बिना सीधे Forgejo में परीक्षण और डिप्लॉयमेंट चलाने की सुविधा देता है।
पैकेज रजिस्ट्री
डॉकर इमेज, एनपीएम पैकेज और अन्य आर्टिफैक्ट्स को अपने सोर्स कोड के समान प्लेटफॉर्म पर होस्ट करें, ताकि एक एकीकृत सप्लाई चेन बन सके।
फेडरेशन सहायता
ActivityPub-आधारित फ़ेडरेशन क्रॉस-इंस्टेंस सहयोग की अनुमति देता है, जिससे किसी एक केंद्रीकृत होस्टिंग प्रदाता पर निर्भरता कम होती है।
आपको Forgejo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।