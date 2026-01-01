Forgejo एक समुदाय-संचालित, सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जो Gitea के एक फोर्क के रूप में उभरी, और पारदर्शिता तथा उपयोगकर्ता सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देती है। यह टीमों को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने, सहयोग करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करती है — रिपॉजिटरी प्रबंधन और कोड रिव्यू से लेकर इश्यू ट्रैकिंग, विकी और बिल्ट-इन CI/CD Actions तक — एक हल्के, संसाधन-कुशल पैकेज में जो एक छोटे VPS पर आसानी से चलता है।

Forgejo के साथ अपने Git इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है आपके सोर्स कोड का पूर्ण स्वामित्व, थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर कोई निर्भरता नहीं, और डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन। आपको एंटरप्राइज़-ग्रेड सहयोग सुविधाएँ मिलती हैं, जिसमें प्रति-उपयोगकर्ता सीट मूल्य निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती और न ही बाहरी प्रदाताओं द्वारा नीतिगत परिवर्तनों का जोखिम होता है जो आपकी टीम को उनके अपने रिपॉजिटरी से बाहर कर सकते हैं।