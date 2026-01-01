1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Trudesk डिप्लॉय करें।
सहायता अनुरोधों को व्यवस्थित करने और कार्यभार को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और टिकटिंग समाधान।
Trudesk के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Trudesk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Trudesk Node.js और MongoDB के साथ बनाया गया एक ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म है, जिसे सपोर्ट ऑपरेशंस को व्यवस्थित और सीधा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक साफ टिकट मैनेजमेंट इंटरफ़ेस प्रदान करता है जहाँ टीमें एंटरप्राइज़ विकल्पों की जटिलता के बिना सपोर्ट रिक्वेस्ट्स को बना सकती हैं, असाइन कर सकती हैं, प्राथमिकता दे सकती हैं और हल कर सकती हैं। Elasticsearch इंटीग्रेशन सभी टिकटों और एक्टिविटी में तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च को सक्षम बनाता है।
अपने खुद के VPS पर Trudesk को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के। पहला विज़िटर डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करने और एडमिन अकाउंट बनाने के लिए सेटअप विज़ार्ड को पूरा करता है, जिससे शुरुआती डिप्लॉयमेंट सरल और सुरक्षित हो जाता है।
Trudesk की मुख्य विशेषताएं
टिकट प्रबंधन
प्राथमिकता स्तरों, स्थिति अपडेट और टीम असाइनमेंट के साथ सपोर्ट टिकट को उनके पूरे जीवनचक्र में बनाएं, असाइन करें और ट्रैक करें।
पूर्ण-पाठ खोज
इलास्टिकसर्च-संचालित खोज एजेंटों को पूरे हेल्प डेस्क पर टिकट, टिप्पणियाँ और इतिहास तुरंत ढूंढने में मदद करती है।
टीम सहयोग
टिकटों को विशिष्ट एजेंटों या समूहों को असाइन करें, आंतरिक नोट्स जोड़ें, और एक एकीकृत वार्तालाप थ्रेड में सभी गतिविधियों को ट्रैक करें।
भूमिका-आधारित पहुँच
कॉन्फ़िगर करने योग्य उपयोगकर्ता भूमिकाओं और अनुमति समूहों का उपयोग करके नियंत्रित करें कि एजेंट और ग्राहक क्या देख और कर सकते हैं।
अधिसूचना प्रणाली
टिकट अपडेट्स, असाइनमेंट और स्टेटस परिवर्तनों से ट्रिगर होने वाली ईमेल सूचनाओं के साथ एजेंट्स और ग्राहकों को सूचित रखें।
आपको Trudesk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।