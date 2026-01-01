Trudesk Node.js और MongoDB के साथ बनाया गया एक ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म है, जिसे सपोर्ट ऑपरेशंस को व्यवस्थित और सीधा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक साफ टिकट मैनेजमेंट इंटरफ़ेस प्रदान करता है जहाँ टीमें एंटरप्राइज़ विकल्पों की जटिलता के बिना सपोर्ट रिक्वेस्ट्स को बना सकती हैं, असाइन कर सकती हैं, प्राथमिकता दे सकती हैं और हल कर सकती हैं। Elasticsearch इंटीग्रेशन सभी टिकटों और एक्टिविटी में तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च को सक्षम बनाता है।

अपने खुद के VPS पर Trudesk को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के। पहला विज़िटर डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करने और एडमिन अकाउंट बनाने के लिए सेटअप विज़ार्ड को पूरा करता है, जिससे शुरुआती डिप्लॉयमेंट सरल और सुरक्षित हो जाता है।