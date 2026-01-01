1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SerpBear डिप्लॉय करें।
Google, Bing और अन्य इंजनों पर कीवर्ड पोजीशन की निगरानी के लिए सेल्फ-होस्टेड सर्च-इंजन रैंक ट्रैकर।
SerpBear के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SerpBear के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SerpBear एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड SEO रैंक ट्रैकर है जो Google, Bing, Yahoo, Yandex, और DuckDuckGo पर चुने हुए कीवर्ड्स के लिए आपके डोमेन कैसे रैंक करते हैं, इसकी निगरानी करता है। यह दैनिक SERP पोजीशन प्राप्त करता है, रैंकिंग इतिहास का चार्ट बनाता है, और गतिविधियों को उजागर करता है ताकि आप किसी SaaS रैंक-ट्रैकिंग सेवा को प्रति-कीवर्ड शुल्क का भुगतान किए बिना एल्गोरिथम परिवर्तनों, कंटेंट अपडेट्स और प्रतिस्पर्धी गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे सकें।
अपने स्वयं के VPS पर SerpBear को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित डोमेन और कीवर्ड, इंप्रेशन और क्लिक्स के लिए वैकल्पिक Google Search Console इंटीग्रेशन, और जब रैंकिंग बदलती है तो ईमेल या वेबहुक नोटिफिकेशन मिलते हैं। डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है, इसलिए जब कोई SaaS सब्सक्रिप्शन समाप्त हो जाता है तो ऐतिहासिक रैंक आर्काइव गायब होने के बजाय आपके पास रहते हैं।
SerpBear की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-इंजन ट्रैकिंग
Google, Bing, Yahoo, Yandex, और DuckDuckGo पर कीवर्ड पोजीशन को एक ही डैशबोर्ड से ट्रैक करें, जिसमें प्रति-कीवर्ड हिस्ट्री चार्ट्स भी शामिल हैं।
Search Console इंटीग्रेशन
वैकल्पिक Google Search Console कनेक्शन हर ट्रैक किए गए कीवर्ड में इंप्रेशन, क्लिक-थ्रू रेट और डिस्कवरी डेटा जोड़ता है।
मोबाइल और डेस्कटॉप SERPs
मोबाइल और डेस्कटॉप SERP के लिए अलग-अलग ट्रैकर्स चलाएँ ताकि डिवाइस-विशिष्ट रैंकिंग अंतरों को पहचाना जा सके जो वास्तविक ट्रैफ़िक को प्रभावित करते हैं।
देश और शहर का लक्ष्यीकरण
प्रत्येक कीवर्ड को लक्ष्य देश, भाषा और शहर के साथ कॉन्फ़िगर करें ताकि एकल वैश्विक दृश्य के बजाय स्थानीयकृत खोज परिणाम दिखें।
सूचनाएं और निर्यात
ईमेल और वेबहुक सूचनाएं रैंकिंग में बदलाव होने पर सक्रिय होती हैं, और CSV एक्सपोर्ट्स मैन्युअल कॉपी-पेस्ट के बिना बाहरी डैशबोर्ड या क्लाइंट रिपोर्ट को डेटा प्रदान करते हैं।
असीमित कीवर्ड्स
प्रति-कीवर्ड मूल्य निर्धारण नहीं — जितने चाहें उतने डोमेन और कीवर्ड ट्रैक करें, जितनी आपके वीपीएस संसाधनों की अनुमति हो, सब्सक्रिप्शन टियर बढ़ाए बिना।
आपको SerpBear को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।