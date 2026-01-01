SerpBear एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड SEO रैंक ट्रैकर है जो Google, Bing, Yahoo, Yandex, और DuckDuckGo पर चुने हुए कीवर्ड्स के लिए आपके डोमेन कैसे रैंक करते हैं, इसकी निगरानी करता है। यह दैनिक SERP पोजीशन प्राप्त करता है, रैंकिंग इतिहास का चार्ट बनाता है, और गतिविधियों को उजागर करता है ताकि आप किसी SaaS रैंक-ट्रैकिंग सेवा को प्रति-कीवर्ड शुल्क का भुगतान किए बिना एल्गोरिथम परिवर्तनों, कंटेंट अपडेट्स और प्रतिस्पर्धी गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे सकें।

अपने स्वयं के VPS पर SerpBear को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित डोमेन और कीवर्ड, इंप्रेशन और क्लिक्स के लिए वैकल्पिक Google Search Console इंटीग्रेशन, और जब रैंकिंग बदलती है तो ईमेल या वेबहुक नोटिफिकेशन मिलते हैं। डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रहता है, इसलिए जब कोई SaaS सब्सक्रिप्शन समाप्त हो जाता है तो ऐतिहासिक रैंक आर्काइव गायब होने के बजाय आपके पास रहते हैं।