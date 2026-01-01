1-क्लिक में Eclipse Hawkbit डिप्लॉय करें।
कनेक्टेड एज डिवाइस के फ्लीट्स तक फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर को रोल आउट करने के लिए ओपन-सोर्स IoT अपडेट प्रबंधन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Eclipse Hawkbit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Eclipse Hawkbit IP-आधारित नेटवर्क से जुड़े सीमित एज डिवाइस, गेटवे और कंट्रोलर तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रोल आउट करने के लिए एक डोमेन-स्वतंत्र बैक-एंड फ्रेमवर्क है। Java और Spring पर निर्मित, यह सर्वर-साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है जिसकी फ्लीट ऑपरेटर्स को औद्योगिक पैमाने पर ओवर-द-एयर अपडेट्स को शेड्यूल करने, टारगेट करने और मॉनिटर करने के लिए आवश्यकता होती है।
अपने स्वयं के VPS पर Hawkbit को सेल्फ-होस्ट करना डिवाइस इन्वेंट्री, आर्टिफैक्ट बाइनरी और रोलआउट टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-डिवाइस शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। यह डिवाइसों के लिए डायरेक्ट डिवाइस इंटीग्रेशन API और आपके अपने टूल्स से कैंपेन को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक मैनेजमेंट API को उजागर करता है।
Eclipse Hawkbit की मुख्य विशेषताएं
लक्षित लॉन्च
डिवाइस विशेषताओं के आधार पर रोलआउट समूहों को परिभाषित करें और सफलता की सीमा तथा स्वचालित रोलबैक ट्रिगर के साथ नियंत्रित चरणों में अपडेट को प्रगति दें।
आर्टिफैक्ट रेपोसिटरी
फर्मवेयर इमेज, OS पैकेज, और एप्लिकेशन बंडल को एक बिल्ट-इन आर्टिफैक्ट स्टोर से चेकसम वेरिफिकेशन के साथ अपलोड करें, वर्ज़न करें और उपलब्ध कराएं।
सीधा डिवाइस API
डिवाइस DDI REST इंटरफ़ेस से असाइन किए गए अपडेट्स प्राप्त करने, प्रगति की रिपोर्ट करने और इंस्टॉलेशन परिणामों की पुष्टि करने के लिए पोल करते हैं, वह भी बेस्पोक ट्रांसपोर्ट कोड के बिना।
मल्टी-टेनेंट तैयार
टेनेंट के अनुसार डिवाइस फ्लीट, उपयोगकर्ताओं और सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी को अलग करें — यह ग्राहक डिप्लॉयमेंट को मैनेज करने या प्रोडक्ट लाइनों को अलग करने में उपयोगी है।
प्रबंधन REST API
रोलआउट, लक्ष्य, वितरण सेट और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को CI/CD पाइपलाइन और मौजूदा ऑपरेशंस टूलिंग के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोग्रामेटिक रूप से संचालित करें।
RabbitMQ इवेंट बस
डिवाइस की स्थिति में बदलाव और रोलआउट इवेंट्स को RabbitMQ पर स्ट्रीम करें ताकि डाउनस्ट्रीम सिस्टम डेटाबेस को पोल किए बिना वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सकें।
आपको Eclipse Hawkbit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।