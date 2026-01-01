Eclipse Hawkbit IP-आधारित नेटवर्क से जुड़े सीमित एज डिवाइस, गेटवे और कंट्रोलर तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रोल आउट करने के लिए एक डोमेन-स्वतंत्र बैक-एंड फ्रेमवर्क है। Java और Spring पर निर्मित, यह सर्वर-साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है जिसकी फ्लीट ऑपरेटर्स को औद्योगिक पैमाने पर ओवर-द-एयर अपडेट्स को शेड्यूल करने, टारगेट करने और मॉनिटर करने के लिए आवश्यकता होती है।

अपने स्वयं के VPS पर Hawkbit को सेल्फ-होस्ट करना डिवाइस इन्वेंट्री, आर्टिफैक्ट बाइनरी और रोलआउट टेलीमेट्री को आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-डिवाइस शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। यह डिवाइसों के लिए डायरेक्ट डिवाइस इंटीग्रेशन API और आपके अपने टूल्स से कैंपेन को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक मैनेजमेंट API को उजागर करता है।