HyperDX एक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले को एक ही इंटरफ़ेस में समेकित करता है — यह Datadog और अन्य कमर्शियल APM टूल्स का एक सेल्फ-होस्टेबल विकल्प है। यह हाई-कार्डिनैलिटी टेलीमेट्री पर तेज़ क्वेरीज़ के लिए ClickHouse पर बना है और मूल रूप से OpenTelemetry को सपोर्ट करता है, ताकि कोई भी OTEL-इंस्ट्रूमेंटेड एप्लिकेशन कस्टम एक्सपोर्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट के बिना डेटा भेज सके।

अपने VPS पर HyperDX को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-होस्ट और प्रति-GB इनजेशन शुल्क से बचा जा सकता है जो ट्रैफिक के साथ अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हैं। लॉग्स, ट्रेसेस और यूज़र सेशन डेटा — जिसमें अक्सर ग्राहक पहचानकर्ता, API पेलोड और आंतरिक सिस्टम विवरण शामिल होते हैं — आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसका रिटेंशन और एक्सेस पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित होता है।