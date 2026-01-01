1-क्लिक इंस्टॉलेशन में HyperDX डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म जो लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले को डेटाडॉग-शैली के इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HyperDX के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HyperDX एक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले को एक ही इंटरफ़ेस में समेकित करता है — यह Datadog और अन्य कमर्शियल APM टूल्स का एक सेल्फ-होस्टेबल विकल्प है। यह हाई-कार्डिनैलिटी टेलीमेट्री पर तेज़ क्वेरीज़ के लिए ClickHouse पर बना है और मूल रूप से OpenTelemetry को सपोर्ट करता है, ताकि कोई भी OTEL-इंस्ट्रूमेंटेड एप्लिकेशन कस्टम एक्सपोर्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट के बिना डेटा भेज सके।
अपने VPS पर HyperDX को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-होस्ट और प्रति-GB इनजेशन शुल्क से बचा जा सकता है जो ट्रैफिक के साथ अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हैं। लॉग्स, ट्रेसेस और यूज़र सेशन डेटा — जिसमें अक्सर ग्राहक पहचानकर्ता, API पेलोड और आंतरिक सिस्टम विवरण शामिल होते हैं — आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसका रिटेंशन और एक्सेस पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित होता है।
HyperDX की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी
लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले एक ही UI में उपलब्ध हैं ताकि इंजीनियर टूल बदले बिना एक विफल अनुरोध से उसके पूर्ण बैक-ट्रेस तक पहुँच सकें।
ओपनटेलीमेट्री नेटिव
किसी भी OpenTelemetry-इंस्ट्रूमेंटेड सेवा से OTLP gRPC या HTTP पर डेटा इनजेस्ट करें — किसी कस्टम एक्सपोर्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट की आवश्यकता नहीं है।
ClickHouse द्वारा संचालित क्वेरीज़
ClickHouse पर निर्मित, उच्च-कार्डिनैलिटी लॉग्स और ट्रेसेस पर उप-सेकंड खोजों के लिए, बिना किसी प्री-एग्रीगेशन या सैंपलिंग ट्रेडऑफ़ के।
सेशन रीप्ले
फ्रंटएंड उपयोगकर्ता सत्रों को बैकएंड ट्रेस से जोड़कर फिर से चलाएं ताकि यह देखा जा सके कि किसी त्रुटि के होने से ठीक पहले उपयोगकर्ता ने क्या किया।
डैशबोर्ड और अलर्ट
किसी भी सिग्नल से कस्टम चार्ट बनाएं और लॉग पैटर्न, ट्रेस एरर या मेट्रिक थ्रेशोल्ड पर स्लैक, पेजड्यूटी या वेबहुक के माध्यम से अलर्ट ट्रिगर करें।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
ग्राहक पहचानकर्ता, API पेलोड और आंतरिक सिस्टम विवरण को अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखें, बिना किसी प्रति-होस्ट या प्रति-GB मूल्य निर्धारण के।
आपको HyperDX को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।