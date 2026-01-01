HyperDX पर 69% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन में HyperDX डिप्लॉय करें।

ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म जो लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले को डेटाडॉग-शैली के इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
779/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
1-क्लिक इंस्टॉलेशन में HyperDX डिप्लॉय करें।

HyperDX के लिए एक VPS प्लान चुनें

सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप HyperDX के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

HyperDX एक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले को एक ही इंटरफ़ेस में समेकित करता है — यह Datadog और अन्य कमर्शियल APM टूल्स का एक सेल्फ-होस्टेबल विकल्प है। यह हाई-कार्डिनैलिटी टेलीमेट्री पर तेज़ क्वेरीज़ के लिए ClickHouse पर बना है और मूल रूप से OpenTelemetry को सपोर्ट करता है, ताकि कोई भी OTEL-इंस्ट्रूमेंटेड एप्लिकेशन कस्टम एक्सपोर्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट के बिना डेटा भेज सके।

अपने VPS पर HyperDX को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-होस्ट और प्रति-GB इनजेशन शुल्क से बचा जा सकता है जो ट्रैफिक के साथ अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हैं। लॉग्स, ट्रेसेस और यूज़र सेशन डेटा — जिसमें अक्सर ग्राहक पहचानकर्ता, API पेलोड और आंतरिक सिस्टम विवरण शामिल होते हैं — आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं जिसका रिटेंशन और एक्सेस पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित होता है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

HyperDX की मुख्य विशेषताएं

एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी

लॉग्स, ट्रेसेस, मेट्रिक्स और सेशन रिप्ले एक ही UI में उपलब्ध हैं ताकि इंजीनियर टूल बदले बिना एक विफल अनुरोध से उसके पूर्ण बैक-ट्रेस तक पहुँच सकें।

ओपनटेलीमेट्री नेटिव

किसी भी OpenTelemetry-इंस्ट्रूमेंटेड सेवा से OTLP gRPC या HTTP पर डेटा इनजेस्ट करें — किसी कस्टम एक्सपोर्टर या प्रोप्राइटरी एजेंट की आवश्यकता नहीं है।

ClickHouse द्वारा संचालित क्वेरीज़

ClickHouse पर निर्मित, उच्च-कार्डिनैलिटी लॉग्स और ट्रेसेस पर उप-सेकंड खोजों के लिए, बिना किसी प्री-एग्रीगेशन या सैंपलिंग ट्रेडऑफ़ के।

सेशन रीप्ले

फ्रंटएंड उपयोगकर्ता सत्रों को बैकएंड ट्रेस से जोड़कर फिर से चलाएं ताकि यह देखा जा सके कि किसी त्रुटि के होने से ठीक पहले उपयोगकर्ता ने क्या किया।

डैशबोर्ड और अलर्ट

किसी भी सिग्नल से कस्टम चार्ट बनाएं और लॉग पैटर्न, ट्रेस एरर या मेट्रिक थ्रेशोल्ड पर स्लैक, पेजड्यूटी या वेबहुक के माध्यम से अलर्ट ट्रिगर करें।

सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता

ग्राहक पहचानकर्ता, API पेलोड और आंतरिक सिस्टम विवरण को अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखें, बिना किसी प्रति-होस्ट या प्रति-GB मूल्य निर्धारण के।

आपको HyperDX को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma एक सुंदर, सेल्फ-होस्टेड मॉनिटरिंग टूल है।

डिप्लॉय करें
Alerta

Alerta

मॉनिटरिंग अलर्ट्स को समेकित करने के लिए ओपन-सोर्स अलर्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Apache Druid

Apache Druid

स्ट्रीमिंग इवेंट डेटा पर सब-सेकंड OLAP क्वेरीज़ के लिए रीयल-टाइम एनालिटिक्स डेटाबेस

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।