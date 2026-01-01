CryptPad एक ओपन-सोर्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सहयोगी ऑफिस सुइट है। क्लाउड एडिटर्स के विपरीत जो दस्तावेज़ों को सर्वर पर प्लेनटेक्स्ट में स्टोर करते हैं, CryptPad ब्राउज़र में सब कुछ एन्क्रिप्ट करता है इससे पहले कि वह सर्वर तक पहुँचे — जिसका अर्थ है कि होस्ट को कभी भी इस बात का ऐक्सेस नहीं होता कि उपयोगकर्ता क्या लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। यह ज़ीरो-नॉलेज आर्किटेक्चर इसे संवेदनशील जानकारी को संभालने वाली टीमों, सख्त डेटा नियमों के तहत काम करने वाले संगठनों, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है जो अपनी सामग्री के लिए किसी सेवा प्रदाता पर भरोसा किए बिना रीयल-टाइम सहयोग चाहता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर CryptPad को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी टीम के दस्तावेज़ों, उपयोगकर्ता डेटा और स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण देता है — बिना किसी उपयोग सीमा, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना किसी बाहरी क्लाउड निर्भरता के।