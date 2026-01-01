एक क्लिक इंस्टॉलेशन में CryptPad डिप्लॉय करें।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सहयोगी ऑफिस सूट जहाँ सर्वर आपके दस्तावेज़ों की सामग्री कभी नहीं देखता है।
CryptPad के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CryptPad के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CryptPad एक ओपन-सोर्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सहयोगी ऑफिस सुइट है। क्लाउड एडिटर्स के विपरीत जो दस्तावेज़ों को सर्वर पर प्लेनटेक्स्ट में स्टोर करते हैं, CryptPad ब्राउज़र में सब कुछ एन्क्रिप्ट करता है इससे पहले कि वह सर्वर तक पहुँचे — जिसका अर्थ है कि होस्ट को कभी भी इस बात का ऐक्सेस नहीं होता कि उपयोगकर्ता क्या लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। यह ज़ीरो-नॉलेज आर्किटेक्चर इसे संवेदनशील जानकारी को संभालने वाली टीमों, सख्त डेटा नियमों के तहत काम करने वाले संगठनों, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है जो अपनी सामग्री के लिए किसी सेवा प्रदाता पर भरोसा किए बिना रीयल-टाइम सहयोग चाहता है।
अपने स्वयं के वीपीएस पर CryptPad को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी टीम के दस्तावेज़ों, उपयोगकर्ता डेटा और स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण देता है — बिना किसी उपयोग सीमा, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना किसी बाहरी क्लाउड निर्भरता के।
CryptPad की मुख्य विशेषताएं
ज़ीरो-नॉलेज एन्क्रिप्शन
सभी दस्तावेज़ सामग्री सर्वर तक पहुँचने से पहले ब्राउज़र में एन्क्रिप्टेड होती है, इसलिए होस्ट — जिसमें आप भी शामिल हैं — संग्रहीत दस्तावेज़ों को कभी नहीं पढ़ सकता।
भरा हुआ ऑफिस सूट
रिच टेक्स्ट दस्तावेज़, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कोड फ़ाइलें, कानबन बोर्ड, व्हाइटबोर्ड और फ़ॉर्म बनाएं और उन पर सहयोग करें — सभी वास्तविक समय में।
अतिथि सहयोग
किसी भी दस्तावेज़ को लिंक के माध्यम से साझा करें और सहयोगी बिना खाता पंजीकृत किए संपादित कर सकते हैं, जबकि पूरे समय पूर्ण एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनाए रखा जाता है।
टीम ड्राइव्स
दस्तावेज़ों को साझा टीम ड्राइव में फ़ोल्डर संरचनाओं और विभिन्न सदस्यों या समूहों के लिए बारीक एक्सेस अनुमतियों के साथ व्यवस्थित करें।
कोई प्लेनटेक्स्ट सर्वर स्टोरेज नहीं
यदि सर्वर से समझौता भी हो जाए, तो भी संग्रहीत डेटा एन्क्रिप्टेड सिफरटेक्स्ट ही रहता है जिसे केवल क्लाइंट्स के पास मौजूद एन्क्रिप्शन कीज़ के बिना नहीं पढ़ा जा सकता।
आपको CryptPad को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।