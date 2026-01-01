ITFlow एक मुफ्त, ओपन-सोर्स प्रोफेशनल सर्विसेज ऑटोमेशन (PSA) प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया है। यह आईटी डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट टिकटिंग, बिलिंग और इनवॉइसिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग को एक सेल्फ-होस्टेड सिस्टम में एकीकृत करता है — जिससे अलग-अलग टूल्स के बिखरे हुए ढेर को खत्म किया जा सके जिनका उपयोग अधिकांश MSPs दैनिक कार्यों को चलाने के लिए करते हैं।

एक VPS पर ITFlow को सेल्फ-होस्ट करना आपके व्यवसाय को प्रत्येक क्लाइंट रिकॉर्ड, क्रेडेंशियल और वित्तीय दस्तावेज़ का पूर्ण स्वामित्व देता है, बिना किसी प्रति-तकनीशियन लाइसेंसिंग शुल्क या तीसरे पक्ष के SaaS वेंडरों द्वारा रखे गए डेटा के। पहली बार एक्सेस करने पर, एक सेटअप विज़ार्ड आपको अपनी कंपनी प्रोफाइल और एडमिन अकाउंट बनाने में मार्गदर्शन करता है, इससे पहले कि सिस्टम क्लाइंट के काम के लिए खुले।