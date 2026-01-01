1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Convos डिप्लॉय करें।
आधुनिक ब्राउज़र-आधारित IRC क्लाइंट जो आपको किसी भी डिवाइस से चैट नेटवर्क से लगातार जोड़े रखता है।
Convos के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Convos के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Convos एक पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड, हमेशा चालू रहने वाला IRC क्लाइंट है जो आपके सर्वर पर चलता है और चौबीसों घंटे IRC नेटवर्क से जुड़ा रहता है। पारंपरिक IRC क्लाइंट्स के विपरीत, जो बंद करने पर ऑफ़लाइन हो जाते हैं, Convos लगातार कनेक्शन बनाए रखता है ताकि आप कभी कोई मैसेज न चूकें — तब भी जब आपके डिवाइस ऑफ़लाइन हों।
सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना किसी भी ब्राउज़र से अपनी IRC बातचीत को एक्सेस करें। Convos आपकी पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर करता है, कई यूज़र्स और नेटवर्क को सपोर्ट करता है, और एक साफ-सुथरा आधुनिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिसे कैज़ुअल चैटर्स और लंबे समय से IRC कम्युनिटीज़ दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके डेटा और यूज़र एक्सेस पर पूरा कंट्रोल देती है।
Convos की मुख्य विशेषताएं
हमेशा सक्रिय कनेक्शन
कन्वोस आपके VPS पर 24/7 चलता है, IRC नेटवर्क से जुड़ा रहता है ताकि संदेश कैप्चर हो सकें और जब भी आप चेक इन करें, वे आपका इंतज़ार करते रहें।
पूरी चैट हिस्ट्री
सभी संदेश सर्वर-साइड संग्रहीत होते हैं और किसी भी ब्राउज़र से उपलब्ध होते हैं, जिससे आपको हर चैनल और बातचीत में खोजने योग्य इतिहास मिलता है।
मल्टी-नेटवर्क समर्थन
एक साथ कई IRC नेटवर्क से कनेक्ट करें और एक सिंगल यूनिफाइड इंटरफ़ेस से सभी चैनलों और डायरेक्ट मैसेज़ को मैनेज करें।
कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं
अपने IRC क्लाइंट को पूरी तरह से ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करें — आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी डिवाइस पर किसी डेस्कटॉप ऐप, प्लगइन या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।
मल्टी-यूज़र के लिए तैयार
अपने Convos इंस्टेंस को साझा करने के लिए टीम के सदस्यों या दोस्तों को आमंत्रित करें, जहाँ उनके अपने स्वतंत्र खाते और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होंगे।
आपको Convos को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।