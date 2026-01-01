Convos एक पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड, हमेशा चालू रहने वाला IRC क्लाइंट है जो आपके सर्वर पर चलता है और चौबीसों घंटे IRC नेटवर्क से जुड़ा रहता है। पारंपरिक IRC क्लाइंट्स के विपरीत, जो बंद करने पर ऑफ़लाइन हो जाते हैं, Convos लगातार कनेक्शन बनाए रखता है ताकि आप कभी कोई मैसेज न चूकें — तब भी जब आपके डिवाइस ऑफ़लाइन हों।

सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना किसी भी ब्राउज़र से अपनी IRC बातचीत को एक्सेस करें। Convos आपकी पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर करता है, कई यूज़र्स और नेटवर्क को सपोर्ट करता है, और एक साफ-सुथरा आधुनिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है जिसे कैज़ुअल चैटर्स और लंबे समय से IRC कम्युनिटीज़ दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेल्फ-होस्टिंग आपको आपके डेटा और यूज़र एक्सेस पर पूरा कंट्रोल देती है।