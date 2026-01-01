ओपनहैंड्स AI एजेंट चलाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करते हैं। एक सैंडबॉक्सड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट द्वारा समर्थित, यह फाइलें पढ़ता और लिखता है, टर्मिनल कमांड चलाता है, टेस्ट सूट निष्पादित करता है, पैकेज इंस्टॉल करता है और वेब ब्राउज़ करता है — यह सब चरणों के बीच मानवीय हस्तक्षेप के बिना होता है। प्रत्येक सेशन एक अलग कंटेनर में चलता है, ताकि एजेंट आपके VPS होस्ट को प्रभावित किए बिना सुरक्षित रूप से मनमानी ऑपरेशन कर सके।

यह प्लेटफॉर्म LiteLLM के माध्यम से हर प्रमुख LLM प्रोवाइडर का समर्थन करता है, जिससे आप OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट को रीजनिंग बैकएंड के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके कोडबेस और कार्य इतिहास को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें आपके LLM प्रोवाइडर द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के अलावा कोई प्रति-कार्य शुल्क नहीं लगता है।