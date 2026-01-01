1-क्लिक में OpenHands डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलपमेंट कार्यों को एंड-टू-एंड पूरा करने के लिए कोड पढ़ता है, लिखता है और चलाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenHands के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओपनहैंड्स AI एजेंट चलाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करते हैं। एक सैंडबॉक्सड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट द्वारा समर्थित, यह फाइलें पढ़ता और लिखता है, टर्मिनल कमांड चलाता है, टेस्ट सूट निष्पादित करता है, पैकेज इंस्टॉल करता है और वेब ब्राउज़ करता है — यह सब चरणों के बीच मानवीय हस्तक्षेप के बिना होता है। प्रत्येक सेशन एक अलग कंटेनर में चलता है, ताकि एजेंट आपके VPS होस्ट को प्रभावित किए बिना सुरक्षित रूप से मनमानी ऑपरेशन कर सके।
यह प्लेटफॉर्म LiteLLM के माध्यम से हर प्रमुख LLM प्रोवाइडर का समर्थन करता है, जिससे आप OpenAI, Anthropic, Google, Ollama, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट को रीजनिंग बैकएंड के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपके कोडबेस और कार्य इतिहास को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें आपके LLM प्रोवाइडर द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के अलावा कोई प्रति-कार्य शुल्क नहीं लगता है।
OpenHands की मुख्य विशेषताएं
स्वायत्त कोड निष्पादन
फ़ाइलें पढ़ता है, कोड लिखता है, कमांड चलाता है, और आउटपुट का पुनरावृत्त रूप से परीक्षण करता है — यह सब प्रत्येक सत्र के लिए एक अलग कंटेनर सैंडबॉक्स के भीतर होता है।
बहु-प्रदाता LLM समर्थन
बिल्ट-इन LiteLLM इंटीग्रेशन के माध्यम से OpenAI, Anthropic, Google, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट के लिए अपनी API कुंजी लाएँ।
वेब ब्राउज़िंग और खोज
दस्तावेज़ ब्राउज़ करें, वेब पर खोजें, और बहु-चरणीय अनुसंधान और कार्यान्वयन कार्यों के हिस्से के रूप में लाइव डेटा प्राप्त करें।
GitHub एकीकरण
GitHub के साथ प्रमाणीकरण करें ताकि एजेंट स्वायत्त रूप से रिपॉजिटरीज़ पढ़ सके, ब्रांचेज़ बना सके, परिवर्तन कमिट कर सके और पुल रिक्वेस्ट खोल सके।
वर्कस्पेस फ़ाइल एक्सेस
अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को माउंट करें ताकि एजेंट प्रत्येक कोडिंग सेशन के दौरान आपकी वास्तविक सोर्स फ़ाइलों को पढ़े और संशोधित करे।
सेशन परसिस्टेंस
बातचीत का इतिहास और एजेंट की मेमोरी सत्रों में बनी रहती है ताकि लंबे समय तक चलने वाला काम वहीं से फिर से शुरू हो सके जहाँ वह रुका था।
आपको OpenHands को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।