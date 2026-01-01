1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Letta डिप्लॉय करें।
स्टेटफुल AI एजेंट बनाने के लिए ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क, जिनमें निरंतर उपलब्ध मेमोरी होती है और जो समय के साथ सीखते और बेहतर होते जाते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Letta के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Letta एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है जो लंबी अवधि की मेमोरी वाले AI एजेंट बनाने के लिए है, जिससे वे बातचीत से सीख सकते हैं और समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। स्टेटलेस चैटबॉट के विपरीत, Letta एजेंट मेमोरी ब्लॉक बनाए रखते हैं जो सेशन के बीच बने रहते हैं, उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को याद रखते हैं, और संचित अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार को अनुकूलित करते हैं।
अपने VPS पर Letta को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एजेंट डेटा और मेमोरी पर पूरा नियंत्रण मिलता है, मेमोरी प्रबंधन के लिए प्रति-अनुरोध API लागतें समाप्त हो जाती हैं, और आप बिना वेंडर लॉक-इन के किसी भी LLM प्रदाता — OpenAI और Anthropic से लेकर स्थानीय रूप से होस्ट किए गए Ollama मॉडल तक — को एकीकृत कर सकते हैं।
Letta की मुख्य विशेषताएं
स्थायी एजेंट मेमोरी
एजेंट्स संरचित मेमोरी ब्लॉक का उपयोग करके सेशन के बीच संदर्भ बनाए रखते हैं, ताकि वे पिछली बातचीत या उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं कभी न भूलें।
बहु-प्रदाता LLM समर्थन
OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, और अन्य से कनेक्ट करें — अपने एजेंट लॉजिक को बदले बिना मॉडल बदलें।
REST API और SDKs
पूर्ण REST API, Python और TypeScript SDKs के साथ, किसी भी एप्लिकेशन या वर्कफ़्लो में स्टेटफुल एजेंटों को एकीकृत करने के लिए।
बहु-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन
एजेंट-से-एजेंट संचार, साझा मेमोरी और समन्वित कार्य निष्पादन के साथ जटिल पाइपलाइन बनाएं।
उपकरण निष्पादन
एजेंट वास्तविक दुनिया में कार्य करने के लिए कस्टम टूल्स को कॉल कर सकते हैं और सैंडबॉक्स वाले एनवायरनमेंट में कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
मेमरी स्वयं संपादन
एजेंट वास्तविक समय में अपने मेमोरी ब्लॉक को अपडेट करते हैं, जिससे निरंतर आत्म-सुधार और अनुकूली व्यवहार सक्षम होता है।
आपको Letta को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।