Letta एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क है जो लंबी अवधि की मेमोरी वाले AI एजेंट बनाने के लिए है, जिससे वे बातचीत से सीख सकते हैं और समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। स्टेटलेस चैटबॉट के विपरीत, Letta एजेंट मेमोरी ब्लॉक बनाए रखते हैं जो सेशन के बीच बने रहते हैं, उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को याद रखते हैं, और संचित अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार को अनुकूलित करते हैं।

अपने VPS पर Letta को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एजेंट डेटा और मेमोरी पर पूरा नियंत्रण मिलता है, मेमोरी प्रबंधन के लिए प्रति-अनुरोध API लागतें समाप्त हो जाती हैं, और आप बिना वेंडर लॉक-इन के किसी भी LLM प्रदाता — OpenAI और Anthropic से लेकर स्थानीय रूप से होस्ट किए गए Ollama मॉडल तक — को एकीकृत कर सकते हैं।