Reitti एक सेल्फ-होस्टेड लोकेशन ट्रैकिंग और टाइमलाइन ऐप्लिकेशन है जो आपको Google टाइमलाइन का एक निजी विकल्प देता है। आप Google Maps टाइमलाइन एक्सपोर्ट्स, GPX फ़ाइलों और GeoJSON से अपनी मौजूदा हिस्ट्री इम्पोर्ट कर सकते हैं, या OwnTracks और GPSLogger जैसे फ़ोन ऐप्लिकेशन्स से लाइव पोज़िशन्स फ़ीड कर सकते हैं ताकि आप कहाँ-कहाँ गए हैं, इसका एक निरंतर रिकॉर्ड बना सकें।

Reitti स्वचालित रूप से महत्वपूर्ण स्थानों और यात्राओं का पता लगाता है, फिर उन्हें दैनिक टाइमलाइन और मूवमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ एक इंटरैक्टिव मैप पर विज़ुअलाइज़ करता है। क्योंकि सब कुछ आपके अपने सर्वर पर चलता है, आपकी विस्तृत लोकेशन हिस्ट्री आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाती और विज्ञापन के लिए कभी माइन नहीं की जाती। यह टेम्पलेट जियोस्पेशियल क्वेरीज़ के लिए एक PostGIS डेटाबेस, एक Redis कैश और एक बंडल्ड मैप टाइल कैश को बंडल करता है ताकि पूरा स्टैक बॉक्स से बाहर ही एक साथ काम करे।