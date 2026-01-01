1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Reitti डिप्लॉय करें।
एक सेल्फ-होस्टेड लोकेशन ट्रैकिंग और टाइमलाइन प्लेटफॉर्म जो गूगल टाइमलाइन के विकल्प के रूप में आपके आवागमन के इतिहास को निजी रखता है।
Reitti के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Reitti के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Reitti एक सेल्फ-होस्टेड लोकेशन ट्रैकिंग और टाइमलाइन ऐप्लिकेशन है जो आपको Google टाइमलाइन का एक निजी विकल्प देता है। आप Google Maps टाइमलाइन एक्सपोर्ट्स, GPX फ़ाइलों और GeoJSON से अपनी मौजूदा हिस्ट्री इम्पोर्ट कर सकते हैं, या OwnTracks और GPSLogger जैसे फ़ोन ऐप्लिकेशन्स से लाइव पोज़िशन्स फ़ीड कर सकते हैं ताकि आप कहाँ-कहाँ गए हैं, इसका एक निरंतर रिकॉर्ड बना सकें।
Reitti स्वचालित रूप से महत्वपूर्ण स्थानों और यात्राओं का पता लगाता है, फिर उन्हें दैनिक टाइमलाइन और मूवमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ एक इंटरैक्टिव मैप पर विज़ुअलाइज़ करता है। क्योंकि सब कुछ आपके अपने सर्वर पर चलता है, आपकी विस्तृत लोकेशन हिस्ट्री आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाती और विज्ञापन के लिए कभी माइन नहीं की जाती। यह टेम्पलेट जियोस्पेशियल क्वेरीज़ के लिए एक PostGIS डेटाबेस, एक Redis कैश और एक बंडल्ड मैप टाइल कैश को बंडल करता है ताकि पूरा स्टैक बॉक्स से बाहर ही एक साथ काम करे।
Reitti की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत इंपोर्ट
Google Maps Timeline निर्यात, GPX फ़ाइलों और GeoJSON से इतिहास लाएँ, या OwnTracks और GPSLogger से लाइव डेटा स्ट्रीम करें।
स्वचालित स्थान पहचान
रेइटी आपके कच्चे बिंदुओं का विश्लेषण करता है ताकि महत्वपूर्ण स्थानों और विज़िट किए गए स्थानों का पता लगाया जा सके, वह भी मैनुअल टैगिंग के बिना।
यात्रा और पर्यटन संबंधी जानकारी
गतिविधियों को दूरियों, अवधियों और परिवहन मोड के साथ यात्राओं में समूहित किया जाता है ताकि आपकी टाइमलाइन एक जर्नल की तरह लगे।
इंटरैक्टिव मैप टाइमलाइन
किसी भी दिन रूट्स, स्टॉप्स और अपनी गतिविधि की कालानुक्रमिक टाइमलाइन के साथ एक इंटरैक्टिव मैप पर ब्राउज़ करें।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
सभी स्थान डेटा आपके अपने PostGIS डेटाबेस में रहता है, कभी भी Google के साथ साझा नहीं किया जाता या विज्ञापन के लिए उपयोग नहीं किया जाता।
आपको Reitti को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।