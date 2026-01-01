1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Starbase 80 डिप्लॉय करें।
आपके सेल्फ-होस्टेड कंटेनर और सेवाओं के लिंक व्यवस्थित करने के लिए एक हल्का, तेज़ सर्वर होमपेज।
Starbase 80 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Starbase 80 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Starbase 80 Docker वातावरण के लिए एक न्यूनतम, बिजली की तेज़ी से चलने वाला सर्वर स्टार्ट पेज है। यह एक साधारण JSON कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से पूरी तरह से स्थिर HTML होमपेज प्रस्तुत करता है, जिसमें ब्राउज़र में शून्य JavaScript होता है — पेज बिना किसी फ्रेमवर्क ओवरहेड के तुरंत लोड होते हैं। टाइटल, लोगो, बैकग्राउंड कलर, डार्क मोड और लिंक बिहेवियर को नियंत्रित करने वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ उपस्थिति को कस्टमाइज़ करें।
इंटीग्रेशन-हैवी डैशबोर्ड के विपरीत, Starbase 80 को किसी API टोकन, आपके कंटेनरों तक नेटवर्क एक्सेस और कोई निरंतर रखरखाव की आवश्यकता नहीं है — बस आपके लिंक और आइकन वाली एक JSON फ़ाइल। यह आउट ऑफ द बॉक्स डैशबोर्ड आइकन, मटेरियल डिज़ाइन आइकन और selfh.st आइकन को सपोर्ट करता है, जिससे किसी भी सेल्फ-होस्टेड सेटअप के लिए एक पॉलिश, ब्रांडेड होमपेज बनाना आसान हो जाता है।
Starbase 80 की मुख्य विशेषताएं
इंस्टेंट पेज लोड
Starbase 80 शुद्ध स्टैटिक HTML उत्सर्जित करता है जिसमें कोई क्लाइंट-साइड जावास्क्रिप्ट नहीं होता, इसलिए सर्वर लोड की परवाह किए बिना आपका होमपेज मिलीसेकंड में लोड होता है।
JSON-संचालित कॉन्फ़िग
अपनी सभी सेवाओं, श्रेणियों, आइकनों और लिंक को एक ही config.json फ़ाइल में परिभाषित करें — कोई डेटाबेस नहीं, कोई UI एडिटर नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं।
समृद्ध आइकन समर्थन
डैशबोर्ड आइकन्स, मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स, या selfh.st आइकन्स को नाम से उपयोग करें, या एक बाइंड-माउंटेड फ़ोल्डर से अपनी इमेज फ़ाइलों को सर्व करें।
डार्क मोड अंतर्निहित है।
स्वचालित ओएस-अवेयर डार्क मोड, जिसमें लाइट और डार्क थीम दोनों के लिए टेलविंड कलर वैल्यू या हेक्स कोड का उपयोग करके कॉन्फ़िगर करने योग्य बैकग्राउंड रंग होते हैं।
कंटेनर का ज़ीरो ऐक्सेस
किसी डॉकर सॉकेट की आवश्यकता नहीं और कोई API इंटीग्रेशन नहीं — Starbase 80 एक शुद्ध लिंक लॉन्चर है जिसे आपके चल रहे कंटेनरों तक कोई रीड एक्सेस नहीं है।
आपको Starbase 80 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।