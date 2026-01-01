Starbase 80 Docker वातावरण के लिए एक न्यूनतम, बिजली की तेज़ी से चलने वाला सर्वर स्टार्ट पेज है। यह एक साधारण JSON कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से पूरी तरह से स्थिर HTML होमपेज प्रस्तुत करता है, जिसमें ब्राउज़र में शून्य JavaScript होता है — पेज बिना किसी फ्रेमवर्क ओवरहेड के तुरंत लोड होते हैं। टाइटल, लोगो, बैकग्राउंड कलर, डार्क मोड और लिंक बिहेवियर को नियंत्रित करने वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ उपस्थिति को कस्टमाइज़ करें।

इंटीग्रेशन-हैवी डैशबोर्ड के विपरीत, Starbase 80 को किसी API टोकन, आपके कंटेनरों तक नेटवर्क एक्सेस और कोई निरंतर रखरखाव की आवश्यकता नहीं है — बस आपके लिंक और आइकन वाली एक JSON फ़ाइल। यह आउट ऑफ द बॉक्स डैशबोर्ड आइकन, मटेरियल डिज़ाइन आइकन और selfh.st आइकन को सपोर्ट करता है, जिससे किसी भी सेल्फ-होस्टेड सेटअप के लिए एक पॉलिश, ब्रांडेड होमपेज बनाना आसान हो जाता है।