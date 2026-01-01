1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kaneo डिप्लॉय करें।
सरलता के लिए बनाया गया, कानबान बोर्ड, कार्य ट्रैकिंग और गिटहब इंटीग्रेशन के साथ ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kaneo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kaneo एक सेल्फ-होस्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो अनावश्यक जटिलता के बिना टीमों को उनकी ज़रूरतें प्रदान करने पर केंद्रित है। यह प्रोजेक्ट्स, टास्क और कानबन बोर्ड्स के माध्यम से काम को व्यवस्थित करता है, WebSocket कनेक्शन के माध्यम से रीयल-टाइम सहयोग के साथ ताकि टीम के सदस्य पेज को रीफ्रेश किए बिना अपडेट देख सकें।
एंटरप्राइज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के विपरीत जो शायद ही कभी उपयोग की जाने वाली सुविधाओं की परतें जोड़ते हैं, Kaneo एक न्यूनतम इंटरफ़ेस के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह कोड परिवर्तनों को प्रोजेक्ट टास्क से जोड़ने के लिए GitHub रिपॉजिटरी के साथ एकीकृत होता है, और GitHub OAuth का समर्थन करता है ताकि टीमें मौजूदा डेवलपर खातों के साथ प्रमाणित हो सकें। सभी प्रोजेक्ट डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है।
Kaneo की मुख्य विशेषताएं
कानबन टास्क बोर्ड
परियोजना के काम को वर्कफ़्लो कॉलम में चल कार्य कार्ड के रूप में देखें, जिससे पूरी टीम को यह साझा जानकारी मिलती है कि क्या प्रगति पर है और क्या पूरा हो चुका है।
GitHub एकीकरण
GitHub रिपॉजिटरी को प्रोजेक्ट्स से कनेक्ट करें और टूल के बीच स्विच किए बिना कोड गतिविधि को सीधे प्रोजेक्ट टाइमलाइन में सिंक करें।
रीयल-टाइम सहयोग
WebSocket कनेक्शन तुरंत सभी सक्रिय टीम सदस्यों तक बोर्ड अपडेट्स को पुश करते हैं, ताकि बोर्ड हमेशा मैन्युअल रीफ्रेश के बिना वर्तमान स्थिति को दर्शाता रहे।
GitHub OAuth लॉगिन
टीम के सदस्य अपने मौजूदा GitHub खातों से साइन इन करते हैं, जिससे प्रोजेक्ट टूल के लिए क्रेडेंशियल के एक अलग सेट को प्रबंधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
मिनिमल बाय डिज़ाइन
Kaneo केवल वही सुविधाएँ प्रदान करता है जिनका टीमें वास्तव में उपयोग करती हैं — प्रोजेक्ट्स, टास्क और बोर्ड — एंटरप्राइज़-ग्रेड विकल्पों के कॉन्फ़िगरेशन के अतिरिक्त बोझ के बिना।
आपको Kaneo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।