Kaneo एक सेल्फ-होस्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो अनावश्यक जटिलता के बिना टीमों को उनकी ज़रूरतें प्रदान करने पर केंद्रित है। यह प्रोजेक्ट्स, टास्क और कानबन बोर्ड्स के माध्यम से काम को व्यवस्थित करता है, WebSocket कनेक्शन के माध्यम से रीयल-टाइम सहयोग के साथ ताकि टीम के सदस्य पेज को रीफ्रेश किए बिना अपडेट देख सकें।

एंटरप्राइज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के विपरीत जो शायद ही कभी उपयोग की जाने वाली सुविधाओं की परतें जोड़ते हैं, Kaneo एक न्यूनतम इंटरफ़ेस के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह कोड परिवर्तनों को प्रोजेक्ट टास्क से जोड़ने के लिए GitHub रिपॉजिटरी के साथ एकीकृत होता है, और GitHub OAuth का समर्थन करता है ताकि टीमें मौजूदा डेवलपर खातों के साथ प्रमाणित हो सकें। सभी प्रोजेक्ट डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है।