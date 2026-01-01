पैरा एक स्केलेबल, ओपन-सोर्स बैकएंड फ्रेमवर्क है जो ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस, फुल-टेक्स्ट सर्च, कैशिंग और ऑथेंटिकेशन को संभालता है ताकि डेवलपर्स अपने एप्लिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय उसे बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह एक साफ JSON REST API के माध्यम से सब कुछ उजागर करता है जिसे JWT टोकन या AWS सिग्नेचर V4 से सुरक्षित किया गया है, जो किसी भी फ्रंटएंड, मोबाइल ऐप या सर्विस को सेवा देने के लिए तैयार है।

डिफ़ॉल्ट सेटअप एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस और ल्यूसीन सर्च इंजन के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर चलता है — किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक निजी बैकएंड API देती है जिसमें प्रति-अनुरोध कोई शुल्क नहीं होता, पूर्ण डेटा नियंत्रण होता है, और प्लगइन्स के लिए समर्थन होता है जो आपकी ज़रूरतों के बढ़ने पर PostgreSQL, MySQL, MongoDB, या Elasticsearch को बदल सकते हैं।