1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Para डिप्लॉय करें।
ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस, फुल-टेक्स्ट सर्च और मल्टी-टेनेंसी के लिए JSON REST API प्रदान करने वाला ओपन-सोर्स बैकएंड फ्रेमवर्क।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Para के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
पैरा एक स्केलेबल, ओपन-सोर्स बैकएंड फ्रेमवर्क है जो ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस, फुल-टेक्स्ट सर्च, कैशिंग और ऑथेंटिकेशन को संभालता है ताकि डेवलपर्स अपने एप्लिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय उसे बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह एक साफ JSON REST API के माध्यम से सब कुछ उजागर करता है जिसे JWT टोकन या AWS सिग्नेचर V4 से सुरक्षित किया गया है, जो किसी भी फ्रंटएंड, मोबाइल ऐप या सर्विस को सेवा देने के लिए तैयार है।
डिफ़ॉल्ट सेटअप एक एम्बेडेड H2 डेटाबेस और ल्यूसीन सर्च इंजन के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर चलता है — किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक निजी बैकएंड API देती है जिसमें प्रति-अनुरोध कोई शुल्क नहीं होता, पूर्ण डेटा नियंत्रण होता है, और प्लगइन्स के लिए समर्थन होता है जो आपकी ज़रूरतों के बढ़ने पर PostgreSQL, MySQL, MongoDB, या Elasticsearch को बदल सकते हैं।
Para की मुख्य विशेषताएं
JSON ऑब्जेक्ट स्थायित्व
किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सुव्यवस्थित REST API के माध्यम से स्टोर करें, पुनः प्राप्त करें और क्वेरी करें, जो H2, PostgreSQL, MySQL, और MongoDB का समर्थन करने वाली एक प्लग-इन करने योग्य डेटाबेस लेयर द्वारा समर्थित है।
बिल्ट-इन सर्च
Lucene-संचालित पूर्ण-पाठ खोज बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के सीधे काम करती है, जिससे सभी संग्रहीत ऑब्जेक्ट्स में तत्काल खोज सक्षम होती है।
मल्टी-टेनेंट वास्तुकला
बिल्ट-इन मल्टी-टेनेंसी के साथ एप्लिकेशन द्वारा डेटा को अलग करें — प्रत्येक ऐप को अपनी तालिका, खोज इंडेक्स और कैश नेमस्पेस मिलता है।
JWT प्रमाणीकरण
JWT टोकन या AWS सिग्नेचर V4 का उपयोग करके API अनुरोधों को प्रमाणित करें, जिसमें अंतर्निहित उपयोगकर्ता प्रबंधन और सोशल लॉगिन समर्थन शामिल है।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
अपनी ज़रूरतें बढ़ने पर, डिफ़ॉल्ट H2 और ल्यूसीन बैकएंड को पोस्टग्रेएसक्यूएल, इलास्टिकसर्च, मोंगोडीबी, या हेज़लकास्ट से बदलने के लिए आधिकारिक प्लगइन्स का उपयोग करें।
आपको Para को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।