एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Jellyfin डिप्लॉय करें।
आपकी व्यक्तिगत फिल्म, TV और संगीत लाइब्रेरी को किसी भी डिवाइस पर स्ट्रीम करने के लिए मुफ्त व ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jellyfin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jellyfin एक प्रमुख मुफ्त और ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर है — Plex और Emby का एक समुदाय-संचालित विकल्प जिसमें कोई प्रीमियम टियर, कोई ट्रैकिंग और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है। यह स्वचालित मेटाडेटा फेचिंग और हार्डवेयर-एक्सेलरेटेड ट्रांसकोडिंग के साथ आपके व्यक्तिगत मीडिया कलेक्शन को फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट TV और Roku, Android TV, Apple TV और Fire TV पर समर्पित ऐप्स पर स्ट्रीम करता है।
VPS पर Jellyfin को सेल्फ-होस्ट करने से आपको दुनिया में कहीं से भी अपनी मीडिया लाइब्रेरी तक 24/7 ऐक्सेस मिलता है, एक साथ कई स्ट्रीम के लिए समर्पित बैंडविड्थ के साथ और आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन पर कोई निर्भरता नहीं होती है। आपका मीडिया, देखने का इतिहास और उपयोगकर्ता प्राथमिकताएं हमेशा आपके नियंत्रण में रहती हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के।
Jellyfin की मुख्य विशेषताएं
हार्डवेयर ट्रांसकोडिंग
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC, और VA-API एक्सेलेरेशन उन डिवाइसों के लिए सुचारू रीयल-टाइम ट्रांसकोडिंग को सक्षम बनाता है जो स्रोत प्रारूप को नेटिवली नहीं चला सकते।
लाइव टीवी और डीवीआर
HDHomeRun या M3U स्रोतों जैसे नेटवर्क ट्यूनर को सीधे जेलीफ़िन इंटरफ़ेस के माध्यम से लाइव प्रसारण देखने और रिकॉर्ड करने के लिए कनेक्ट करें।
मल्टी-प्लेटफॉर्म ऐप्स
एंड्रॉइड, आईओएस, रोकू, एंड्रॉइड टीवी, फायर टीवी और एप्पल टीवी के लिए नेटिव ऐप्स किसी भी घरेलू डिवाइस को ब्राउज़र के बिना मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचने देते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग खाते बनाएँ, जिनमें व्यक्तिगत लाइब्रेरी, अभिभावकीय नियंत्रण और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सामग्री रेटिंग फ़िल्टर हों।
सिंकप्ले सेशन
सिंक्रनाइज़्ड प्लेबैक और साझा कतार के साथ, दूर बैठे दोस्तों या परिवार के साथ एक ही सामग्री को एक साथ देखें।
आपको Jellyfin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।