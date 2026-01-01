1-क्लिक इंस्टॉलेशन में इंफिसिकल डिप्लॉय करें।
हर प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट में सुरक्षित रूप से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और API कुंजियों को सिंक करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजर।
Infisical के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Infisical के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Infisical एक ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो बिखरी हुई .env फाइल्स और हार्ड-कोडेड क्रेडेंशियल्स को सत्य के एकल ऑडिटेबल स्रोत से बदलता है। यह डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में संवेदनशील वैल्यूज को सोर्स कंट्रोल में कभी भी कमिट किए बिना सीक्रेट्स को स्टोर करने, सिंक करने और रोटेट करने के लिए एक क्लीन वेब UI, CLI और SDK इंटीग्रेशन प्रदान करता है।
Infisical को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी API कुंजियाँ, डेटाबेस पासवर्ड और सर्विस टोकन कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ते हैं। आपको अपने कंट्रोल वाले हार्डवेयर पर पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स, भूमिका-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल और सीक्रेट वर्ज़निंग मिलती है — बिना किसी प्रति-सीट शुल्क और आपके क्रेडेंशियल्स को उजागर करने वाले थर्ड-पार्टी ब्रीच के जोखिम के।
Infisical की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत गुप्त भंडारण
सभी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हर प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट में एक जगह पर स्टोर करें, जिसमें प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट सेपरेशन इन-बिल्ट हो।
पूर्ण ऑडिट लॉग
प्रत्येक गुप्त रीड, राइट और डिलीशन को टाइमस्टैम्प और उपयोगकर्ता एट्रिब्यूशन के साथ अनुपालन और घटना प्रतिक्रिया के लिए लॉग किया जाता है।
CLI और SDK एकीकरण
एप्लिकेशन कोड को संशोधित किए बिना, CLI या Node.js, Python, Go, Ruby, और अन्य के लिए नेटिव SDKs के माध्यम से रनटाइम पर किसी भी प्रक्रिया में सीक्रेट्स इंजेक्ट करें।
गोपनीय वर्जनिंग
किसी गुप्त जानकारी में किया गया हर बदलाव संस्करणित होता है, जिससे किसी खराब डिप्लॉयमेंट को तुरंत पूर्ववत करने की आवश्यकता होने पर किसी भी पिछले मान पर वापस लौटना संभव हो जाता है।
CI/CD पाइपलाइन सहायता
GitHub Actions, GitLab CI, Docker, और Kubernetes के साथ नेटिव इंटीग्रेशन, सीक्रेट्स को प्लेन-टेक्स्ट पाइपलाइन वैरिएबल्स के रूप में स्टोर करने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
आपको Infisical को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।