Infisical एक ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो बिखरी हुई .env फाइल्स और हार्ड-कोडेड क्रेडेंशियल्स को सत्य के एकल ऑडिटेबल स्रोत से बदलता है। यह डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में संवेदनशील वैल्यूज को सोर्स कंट्रोल में कभी भी कमिट किए बिना सीक्रेट्स को स्टोर करने, सिंक करने और रोटेट करने के लिए एक क्लीन वेब UI, CLI और SDK इंटीग्रेशन प्रदान करता है।

Infisical को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी API कुंजियाँ, डेटाबेस पासवर्ड और सर्विस टोकन कभी भी आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ते हैं। आपको अपने कंट्रोल वाले हार्डवेयर पर पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स, भूमिका-आधारित ऐक्सेस कंट्रोल और सीक्रेट वर्ज़निंग मिलती है — बिना किसी प्रति-सीट शुल्क और आपके क्रेडेंशियल्स को उजागर करने वाले थर्ड-पार्टी ब्रीच के जोखिम के।