1-क्लिक इंस्टॉलेशन में VERT डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फ़ाइल कनवर्टर जो पूरी तरह से ब्राउज़र में वेबअसेंबली का उपयोग करके चलता है — कोई फ़ाइल अपलोड नहीं, पूरी गोपनीयता।
VERT के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप VERT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
VERT एक ओपन-सोर्स फ़ाइल रूपांतरण टूल है जो WebAssembly का उपयोग करके ब्राउज़र में सब कुछ स्थानीय रूप से प्रोसेस करता है। फ़ाइलें कभी भी उपयोगकर्ता के डिवाइस से बाहर नहीं जाती हैं — कोई सर्वर-साइड प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई अपलोड नहीं होता और कोई डेटा रिटेंशन नहीं होता। यह FFmpeg-WASM का उपयोग करके दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो को परिवर्तित करता है।
VPS पर VERT को सेल्फ-होस्ट करना इसे एक निजी टीम टूल के रूप में उपलब्ध कराता है जो किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, बिना किसी थर्ड-पार्टी रूपांतरण सेवाओं पर निर्भर किए। ड्रैग-एंड-ड्रॉप के साथ बैच रूपांतरण, कोई फ़ाइल आकार सीमा नहीं, और शून्य क्लाउड निर्भरता इसे गोपनीयता-जागरूक वर्कफ़्लो के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।
VERT की मुख्य विशेषताएं
केवल ब्राउज़र प्रोसेसिंग
सभी रूपांतरण WebAssembly का उपयोग करके स्थानीय रूप से होते हैं — फ़ाइलें कभी भी उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को नहीं छोड़तीं, जिससे पूर्ण डेटा गोपनीयता सुनिश्चित होती है।
फ़ाइल साइज़ की कोई सीमा नहीं है।
अपलोड कैप वाले क्लाउड कन्वर्टर्स के विपरीत, VERT उपलब्ध डिवाइस मेमोरी का उपयोग करके सीधे ब्राउज़र में किसी भी आकार की फ़ाइलों को प्रोसेस करता है।
बहु-प्रारूप समर्थन
FFmpeg-WASM कन्वर्ज़न इंजन का उपयोग करके दस्तावेज़ों, इमेज, ऑडियो और वीडियो को दर्जनों फॉर्मेट में बदलें।
बैच रूपांतरण
एक साथ कई फ़ाइलों को ड्रैग-एंड-ड्रॉप करें और चरणों को दोहराए बिना उन सभी को एक ही बैच ऑपरेशन में परिवर्तित करें।
आपको VERT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।