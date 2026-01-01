Steel Browser को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ब्राउज़र API जो AI एजेंटों को वेब ऑटोमेशन और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एक वास्तविक क्रोम इंस्टेंस का पूर्ण नियंत्रण देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Steel Browser के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्टील ब्राउज़र AI एजेंटों और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स ब्राउज़र सैंडबॉक्स है। यह REST और वेबसॉकेट API के पीछे एक प्रबंधित क्रोम इंस्टेंस को रैप करता है, पूर्ण क्रोम देवटूल्स प्रोटोकॉल को उजागर करता है ताकि एजेंट Puppeteer या Selenium बॉयलरप्लेट को संभाले बिना पेज नेविगेट कर सकें, फ़ॉर्म भर सकें, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें और संरचित डेटा निकाल सकें।
स्टील को सेल्फ-होस्ट करने से हर ब्राउज़िंग सेशन, कुकी स्टोर और स्क्रैप्ड पेलोड किसी थर्ड-पार्टी ब्राउज़र क्लाउड के बजाय आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप प्रति-सेशन मूल्य निर्धारण से बचते हैं, प्रॉक्सी और एंटी-डिटेक्शन सेटिंग्स पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, और किसी भी AI एजेंट फ्रेमवर्क — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, या कस्टम कोड — को उसी बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं।
Steel Browser की मुख्य विशेषताएं
सत्र प्रबंधन
एक सिंगल REST API के ज़रिए पृथक ब्राउज़र सेशन बनाएं, रोकें, फिर से शुरू करें और नष्ट करें, जिसमें कुकीज़ और लोकल स्टोरेज कॉल्स में बरकरार रहते हैं।
पूर्ण CDP एक्सेस
Puppeteer, Playwright, या किसी भी CDP-संगत क्लाइंट के साथ बारीक नियंत्रण के लिए Chrome DevTools Protocol से सीधे WebSocket के माध्यम से कनेक्ट करें।
पेज को Markdown और PDF में
अंतर्निहित एंडपॉइंट्स किसी भी रेंडर किए गए पेज को स्वच्छ मार्कडाउन, पीडीएफ, या स्क्रीनशॉट में बदलते हैं, जो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट विंडोज या डॉक्यूमेंट पाइपलाइन में फीड करने के लिए तैयार हैं।
लाइव सेशन डीबगर
विज़ुअल डैशबोर्ड हर सेशन को रीयल टाइम में स्ट्रीम करता है ताकि आप देख सकें कि एजेंट क्या देखता है, एक्शन को रीप्ले कर सकें और जॉब को दोबारा चलाए बिना फेलियर का पता लगा सकें।
फ्रेमवर्क-स्वतंत्र SDKs
आधिकारिक Python और Node एसडीके LangChain, CrewAI, OpenAI एजेंट्स और कस्टम स्टैक के साथ एकीकृत होते हैं — एजेंट लॉजिक को फिर से लिखे बिना क्लाउड ब्राउज़र प्रोवाइडर्स से स्विच करें।
आपको Steel Browser को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।