स्टील ब्राउज़र AI एजेंटों और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स ब्राउज़र सैंडबॉक्स है। यह REST और वेबसॉकेट API के पीछे एक प्रबंधित क्रोम इंस्टेंस को रैप करता है, पूर्ण क्रोम देवटूल्स प्रोटोकॉल को उजागर करता है ताकि एजेंट Puppeteer या Selenium बॉयलरप्लेट को संभाले बिना पेज नेविगेट कर सकें, फ़ॉर्म भर सकें, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें और संरचित डेटा निकाल सकें।

स्टील को सेल्फ-होस्ट करने से हर ब्राउज़िंग सेशन, कुकी स्टोर और स्क्रैप्ड पेलोड किसी थर्ड-पार्टी ब्राउज़र क्लाउड के बजाय आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप प्रति-सेशन मूल्य निर्धारण से बचते हैं, प्रॉक्सी और एंटी-डिटेक्शन सेटिंग्स पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, और किसी भी AI एजेंट फ्रेमवर्क — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, या कस्टम कोड — को उसी बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं।