Wiki.js एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड wiki प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js पर बनाया गया है और PostgreSQL द्वारा समर्थित है। यह मार्कडाउन सपोर्ट, फुल-टेक्स्ट सर्च, हर पेज के लिए वर्ज़न हिस्ट्री और फाइन-ग्रेन्ड ऐक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ के साथ एक विज़ुअल WYSIWYG एडिटर प्रदान करता है — जो इसे व्यक्तिगत ज्ञानाधार और एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंटेशन दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

VPS पर Wiki.js को सेल्फ-होस्ट करने से डॉक्यूमेंटेशन SaaS सब्सक्रिप्शन के बिना निजी और सुलभ रहता है। यह LDAP, OAuth, SAML और दर्जनों बाहरी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेट होता है, 40+ इंटरफ़ेस भाषाओं को सपोर्ट करता है, और Git और क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सहित मॉड्यूल-आधारित स्टोरेज बैकएंड प्रदान करता है।