एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Wiki.js डिप्लॉय करें
WYSIWYG एडिटिंग, पूर्ण-पाठ खोज, संस्करण नियंत्रण और मल्टी-ऑथ समर्थन के साथ आधुनिक ओपन-सोर्स विकी प्लेटफॉर्म।
Wiki.js के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wiki.js के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wiki.js एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड wiki प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js पर बनाया गया है और PostgreSQL द्वारा समर्थित है। यह मार्कडाउन सपोर्ट, फुल-टेक्स्ट सर्च, हर पेज के लिए वर्ज़न हिस्ट्री और फाइन-ग्रेन्ड ऐक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ के साथ एक विज़ुअल WYSIWYG एडिटर प्रदान करता है — जो इसे व्यक्तिगत ज्ञानाधार और एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंटेशन दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
VPS पर Wiki.js को सेल्फ-होस्ट करने से डॉक्यूमेंटेशन SaaS सब्सक्रिप्शन के बिना निजी और सुलभ रहता है। यह LDAP, OAuth, SAML और दर्जनों बाहरी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेट होता है, 40+ इंटरफ़ेस भाषाओं को सपोर्ट करता है, और Git और क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सहित मॉड्यूल-आधारित स्टोरेज बैकएंड प्रदान करता है।
Wiki.js की मुख्य विशेषताएं
उन्नत संपादन विकल्प
अपनी पसंद और कौशल स्तर के आधार पर विज़ुअल WYSIWYG एडिटर, प्लेन मार्कडाउन, या AsciiDoc एडिटर का उपयोग करके लिखें।
पूर्ण-पाठ खोज
PostgreSQL बैकएंड द्वारा संचालित तेज़ और सटीक पूर्ण-पाठ अनुक्रमणिका के साथ सभी विकी पेजों पर किसी भी सामग्री को तुरंत खोजें।
संस्करण हिस्ट्री
हर पेज एडिट का संस्करण तैयार किया जाता है, जिससे आप समय के साथ हुए बदलावों की तुलना कर सकते हैं और सामग्री के किसी भी पिछले संस्करण को रीस्टोर कर सकते हैं।
ऐक्सेस कंट्रोल
विकी के प्रत्येक भाग को कौन देख या संपादित कर सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए प्रति पेज, समूह या अनुभाग के अनुसार सूक्ष्म-स्तरीय पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ परिभाषित करें।
मल्टी-ऑथ इंटीग्रेशन
LDAP, OAuth 2.0, SAML, या दर्जनों सोशल लॉगिन प्रोवाइडर्स में से किसी से भी केंद्रीकृत यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए कनेक्ट करें।
आपको Wiki.js को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।