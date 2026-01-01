Rotki एक ओपन-सोर्स पोर्टफोलियो ट्रैकर, एनालिटिक्स और टैक्स रिपोर्टिंग टूल है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: आपका वित्तीय डेटा कभी भी आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता है। केंद्रीकृत पोर्टफोलियो ऐप्स के विपरीत जो अपने सर्वर पर एक्सचेंजों और वॉलेट्स में होल्डिंग्स को एकत्रित करते हैं, Rotki लोकल रूप से चलता है और आपके अपने VPS पर सब कुछ प्रोसेस करता है — कोई अकाउंट नहीं, कोई डेटा शेयरिंग नहीं, कोई उल्लंघन का जोखिम नहीं।

यह Binance, Coinbase, Kraken और दर्जनों अन्य एक्सचेंजों से केवल रीड किए जाने वाली API कुंजियों के माध्यम से कनेक्ट होता है, Ethereum और Bitcoin वॉलेट्स को ट्रैक करता है, और Aave और Uniswap जैसे प्रोटोकॉल में DeFi पोज़ीशंस को मॉनिटर करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको किसी भी डिवाइस से निरंतर ऐक्सेस प्रदान करती है, बिना संवेदनशील API कुंजियों को थर्ड-पार्टीज़ के सामने उजागर किए।