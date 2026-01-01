1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Rotki डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर जो सभी डेटा को स्थानीय रूप से प्रोसेस करता है, जिससे आपकी वित्तीय जानकारी पूरी तरह से निजी रहती है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rotki के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rotki एक ओपन-सोर्स पोर्टफोलियो ट्रैकर, एनालिटिक्स और टैक्स रिपोर्टिंग टूल है जो एक ही सिद्धांत पर आधारित है: आपका वित्तीय डेटा कभी भी आपकी मशीन से बाहर नहीं जाता है। केंद्रीकृत पोर्टफोलियो ऐप्स के विपरीत जो अपने सर्वर पर एक्सचेंजों और वॉलेट्स में होल्डिंग्स को एकत्रित करते हैं, Rotki लोकल रूप से चलता है और आपके अपने VPS पर सब कुछ प्रोसेस करता है — कोई अकाउंट नहीं, कोई डेटा शेयरिंग नहीं, कोई उल्लंघन का जोखिम नहीं।
यह Binance, Coinbase, Kraken और दर्जनों अन्य एक्सचेंजों से केवल रीड किए जाने वाली API कुंजियों के माध्यम से कनेक्ट होता है, Ethereum और Bitcoin वॉलेट्स को ट्रैक करता है, और Aave और Uniswap जैसे प्रोटोकॉल में DeFi पोज़ीशंस को मॉनिटर करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको किसी भी डिवाइस से निरंतर ऐक्सेस प्रदान करती है, बिना संवेदनशील API कुंजियों को थर्ड-पार्टीज़ के सामने उजागर किए।
Rotki की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग
सभी पोर्टफोलियो डेटा आपके अपने सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है — कोई भी डेटा बाहरी सेवाओं को नहीं भेजा जाता है, जिससे वित्तीय डेटा उल्लंघनों का जोखिम समाप्त हो जाता है।
बहु-एक्सचेंज ट्रैकिंग
एक एकीकृत पोर्टफोलियो दृश्य के लिए Binance, Coinbase, Kraken और कई अन्य एक्सचेंजों से रीड-ओनली API कीज़ के माध्यम से कनेक्ट होता है।
DeFi प्रोटोकॉल सहायता
स्वचालित रूप से Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO, और अन्य DeFi प्रोटोकॉल में पोजीशन का पता लगाता है, जिसमें यील्ड और रिवॉर्ड शामिल हैं।
टैक्स रिपोर्ट बनाना
ट्रेड, आय और कर योग्य घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है, जो अकाउंटेंट या टैक्स सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करने के लिए फॉर्मेट की गई हैं।
ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग
सभी ERC-20 टोकन, बिटकॉइन एड्रेस और NFT होल्डिंग्स के साथ एथेरियम एड्रेस को रीयल-टाइम वैल्यूएशन के साथ ट्रैक करता है।
आपको Rotki को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।