Waline एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम है जिसे स्टैटिक वेबसाइटों, ब्लॉगों और डॉक्यूमेंटेशन साइटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण-विशेषताओं वाला कमेंटिंग अनुभव प्रदान करता है जिसमें नेस्टेड रिप्लाई, इमोजी रिएक्शन, विज़िटर काउंट और आर्टिकल व्यू स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं, यह सब आपके यूज़र्स को ट्रैक करने वाली थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर किए बिना।

अपने स्वयं के VPS पर Waline को सेल्फ-होस्ट करने से आपको कमेंट डेटा, मॉडरेशन वर्कफ़्लो और नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है। यह डिप्लॉयमेंट ज़ीरो-कॉन्फ़िगरेशन लोकल स्टोरेज के लिए SQLite का उपयोग करता है, इसलिए मैनेज करने के लिए कोई अलग डेटाबेस नहीं है। Waline एक JavaScript विजेट के माध्यम से किसी भी फ्रंटएंड के साथ इंटीग्रेट होता है और कमेंट्स में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Markdown फ़ॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है।