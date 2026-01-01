Waline को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्पैम सुरक्षा, मॉडरेशन और रिच नोटिफिकेशन सपोर्ट के साथ एक हल्का ओपन-सोर्स कमेंट सिस्टम।
Waline के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Waline के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Waline एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम है जिसे स्टैटिक वेबसाइटों, ब्लॉगों और डॉक्यूमेंटेशन साइटों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण-विशेषताओं वाला कमेंटिंग अनुभव प्रदान करता है जिसमें नेस्टेड रिप्लाई, इमोजी रिएक्शन, विज़िटर काउंट और आर्टिकल व्यू स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं, यह सब आपके यूज़र्स को ट्रैक करने वाली थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर किए बिना।
अपने स्वयं के VPS पर Waline को सेल्फ-होस्ट करने से आपको कमेंट डेटा, मॉडरेशन वर्कफ़्लो और नोटिफिकेशन सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है। यह डिप्लॉयमेंट ज़ीरो-कॉन्फ़िगरेशन लोकल स्टोरेज के लिए SQLite का उपयोग करता है, इसलिए मैनेज करने के लिए कोई अलग डेटाबेस नहीं है। Waline एक JavaScript विजेट के माध्यम से किसी भी फ्रंटएंड के साथ इंटीग्रेट होता है और कमेंट्स में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Markdown फ़ॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है।
Waline की मुख्य विशेषताएं
स्पैम सुरक्षा
अकिस्मेट का अंतर्निहित एकीकरण और प्रति-IP रेट लिमिटिंग प्रत्येक सबमिशन की मैन्युअल समीक्षा की आवश्यकता के बिना स्पैम टिप्पणियों को रोकता है।
ईमेल नोटिफिकेशंस
स्वचालित ईमेल अलर्ट टिप्पणी करने वालों को जवाबों के बारे में और साइट मालिकों को नई सबमिशन के बारे में सूचित करते हैं, जिससे मैन्युअल निगरानी के बिना बातचीत सक्रिय रहती है।
विज़िटर एनालिटिक्स
प्रत्येक लेख के लिए पृष्ठ दृश्य गणना और अद्वितीय विज़िटर आँकड़े सीधे Waline विजेट से ट्रैक करें, किसी अतिरिक्त एनालिटिक्स सेवा की आवश्यकता के बिना।
मॉडरेशन डैशबोर्ड
वेब-आधारित एडमिन पैनल आपको एक ही इंटरफ़ेस से टिप्पणियों को अनुमोदित करने, संपादित करने और हटाने, साथ ही टिप्पणी करने वाले खातों को प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
मार्कडाउन समर्थन
टिप्पणीकार मार्कडाउन सिंटैक्स का उपयोग करके जवाबों को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं और इमोजी रिएक्शन डाल सकते हैं, जिससे चर्चाएँ अधिक समृद्ध और पढ़ने में आसान हो जाती हैं।
आपको Waline को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।