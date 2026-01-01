ZeroNote एक स्व-होस्टेड एकीकृत उत्पादकता ऐप है जो नोट लेने, पासवर्ड प्रबंधन, बुकमार्क और दो-कारक प्रमाणीकरण कोड को एक एकल एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन में समेकित करता है। यह ज़ीरो-नॉलेज आर्किटेक्चर के साथ क्लाइंट-साइड एईएस एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है — सर्वर आपके अनएन्क्रिप्टेड डेटा को कभी नहीं देखता, केवल आपका डिवाइस ही इसे डिक्रिप्ट कर सकता है।

वीपीएस पर ZeroNote को स्व-होस्ट करना चार अलग-अलग टूल को एक निजी, एन्क्रिप्टेड सेवा में जोड़ता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। ऑफ़लाइन-फर्स्ट एसक्यूएललाइट स्टोरेज सुनिश्चित करता है कि डेटा इंटरनेट कनेक्शन के बिना हमेशा उपलब्ध रहे, स्मार्ट ऑटो-टैगिंग आइटम को स्वचालित रूप से व्यवस्थित रखता है, और वैकल्पिक पी2पी या एस3 सिंक उपकरणों में उपलब्धता का विस्तार करता है।