एक क्लिक में ZeroNote डिप्लॉय करें।
नोट्स, पासवर्ड, बुकमार्क और 2FA के लिए जीरो-नॉलेज क्लाइंट-साइड AES एन्क्रिप्शन के साथ एकीकृत एन्क्रिप्टेड ऐप।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ZeroNote के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ZeroNote एक स्व-होस्टेड एकीकृत उत्पादकता ऐप है जो नोट लेने, पासवर्ड प्रबंधन, बुकमार्क और दो-कारक प्रमाणीकरण कोड को एक एकल एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन में समेकित करता है। यह ज़ीरो-नॉलेज आर्किटेक्चर के साथ क्लाइंट-साइड एईएस एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है — सर्वर आपके अनएन्क्रिप्टेड डेटा को कभी नहीं देखता, केवल आपका डिवाइस ही इसे डिक्रिप्ट कर सकता है।
वीपीएस पर ZeroNote को स्व-होस्ट करना चार अलग-अलग टूल को एक निजी, एन्क्रिप्टेड सेवा में जोड़ता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। ऑफ़लाइन-फर्स्ट एसक्यूएललाइट स्टोरेज सुनिश्चित करता है कि डेटा इंटरनेट कनेक्शन के बिना हमेशा उपलब्ध रहे, स्मार्ट ऑटो-टैगिंग आइटम को स्वचालित रूप से व्यवस्थित रखता है, और वैकल्पिक पी2पी या एस3 सिंक उपकरणों में उपलब्धता का विस्तार करता है।
ZeroNote की मुख्य विशेषताएं
शून्य-ज्ञान एन्क्रिप्शन
क्लाइंट-साइड एईएस एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है कि आपके नोट्स, पासवर्ड और 2FA कोड आपके डिवाइस से निकलने से पहले एन्क्रिप्टेड हों।
एकीकृत उपकरण
अलग-अलग पासवर्ड मैनेजर, नोट ऐप, बुकमार्क मैनेजर और 2FA ऑथेंटिकेटर को एक सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन से बदल दें।
ऑफ़लाइन-पहला स्टोरेज
डेटा SQLite में स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाता है ताकि आपका वॉल्ट सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी सुलभ बना रहे।
स्मार्ट ऑटो-टैगिंग
स्मार्ट टैग सामग्री प्रकार और कीवर्ड के आधार पर एंट्रीज़ को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करते हैं, जिससे आपका वॉल्ट बिना मैन्युअल प्रयास के व्यवस्थित रहता है।
P2P & S3 सिंक
वैकल्पिक रूप से, पीयर-टू-पीयर सिंक या अपनी खुद की S3-संगत स्टोरेज बकेट का उपयोग करके अपने एन्क्रिप्टेड वॉल्ट को डिवाइसों में सिंक करें।
आपको ZeroNote को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।