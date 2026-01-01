एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Topola Genealogy Viewer डिप्लॉय करें।
इंटरैक्टिव GEDCOM व्यूअर जो आपकी वंशावली फ़ाइलों से सीधे वंशावली आवरग्लास चार्ट प्रस्तुत करता है।
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आप Topola Genealogy Viewer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
टोपोला वंशावली व्यूअर एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो किसी भी वंशावली प्रोग्राम से मानक GEDCOM एक्सपोर्ट को इंटरैक्टिव, नेविगेबल फैमिली ट्री चार्ट में बदल देता है। यह ऑवरग्लास और सभी-रिश्तेदारों के व्यू प्रस्तुत करता है, शोधकर्ताओं को ट्री को फिर से केंद्रित करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर क्लिक करने देता है, और ऑफ़लाइन साझाकरण के लिए PDF, PNG, और SVG में प्रिंटिंग या एक्सपोर्टिंग का समर्थन करता है।
अपने स्वयं के VPS पर टोपोला को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वंशावली डेटा — नाम, जन्मतिथि, जीवित रिश्तेदार — को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। व्यूअर ब्राउज़र में क्लाइंट-साइड GEDCOM फ़ाइलों को प्रोसेस करता है, और एक निजी डिप्लॉयमेंट वंशावली सोसाइटियों, अभिलेखागारों, या वेब पर रिश्तेदारों की सेवा करने वाले फैमिली हिस्टोरियन के लिए थर्ड-पार्टी होस्टिंग पर किसी भी निर्भरता को हटाता है।
Topola Genealogy Viewer की मुख्य विशेषताएं
GEDCOM स्टैंडर्ड समर्थन
मानक GEDCOM फ़ाइलें लोड करता है, जिन्हें Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, और किसी भी अन्य वंशावली उपकरण से निर्यात किया गया है — किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है।
इंटरैक्टिव रेत घड़ी चार्ट
किसी भी व्यक्ति पर क्लिक करें ताकि ट्री को फिर से केंद्रित किया जा सके और सहज ट्रांज़िशन एनिमेशन के साथ एक ही सहज दृश्य में पूर्वजों तथा वंशजों का पता लगाया जा सके।
क्लाइंट-साइड गोपनीयता
GEDCOM फ़ाइलें पूरी तरह से ब्राउज़र में पार्स की जाती हैं, इसलिए वंशावली डेटा कभी किसी सर्वर-साइड डेटाबेस या बाहरी सेवा से संपर्क में नहीं आता है।
एक्सपोर्ट और प्रिंट
वंशावली को PDF, PNG, या SVG में एक्सपोर्ट करें और संग्रहणीय बाइंडरों, पुनर्मिलन, या शोध साझा करने के लिए पूरी वंशावली चार्ट प्रिंट करें।
यूआरएल-आधारित साझाकरण
परमालिंक जनरेट करें जो सीधे वेब URL से GEDCOM लोड करते हैं, व्यक्तिगत साइटों या विकी पर पारिवारिक वृक्षों को एम्बेड करने के लिए आदर्श हैं।
ग्रामप्स और विकिट्री तैयार
ग्रामप्स के साथ इंटरैक्टिव फैमिली ट्री प्लगइन के माध्यम से एकीकृत होता है और अपने डायनामिक ट्री व्यू के माध्यम से विकिट्री प्रोफाइल को मूल रूप से ब्राउज़ करता है।
आपको Topola Genealogy Viewer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।