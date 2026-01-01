टोपोला वंशावली व्यूअर एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो किसी भी वंशावली प्रोग्राम से मानक GEDCOM एक्सपोर्ट को इंटरैक्टिव, नेविगेबल फैमिली ट्री चार्ट में बदल देता है। यह ऑवरग्लास और सभी-रिश्तेदारों के व्यू प्रस्तुत करता है, शोधकर्ताओं को ट्री को फिर से केंद्रित करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर क्लिक करने देता है, और ऑफ़लाइन साझाकरण के लिए PDF, PNG, और SVG में प्रिंटिंग या एक्सपोर्टिंग का समर्थन करता है।

अपने स्वयं के VPS पर टोपोला को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील वंशावली डेटा — नाम, जन्मतिथि, जीवित रिश्तेदार — को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। व्यूअर ब्राउज़र में क्लाइंट-साइड GEDCOM फ़ाइलों को प्रोसेस करता है, और एक निजी डिप्लॉयमेंट वंशावली सोसाइटियों, अभिलेखागारों, या वेब पर रिश्तेदारों की सेवा करने वाले फैमिली हिस्टोरियन के लिए थर्ड-पार्टी होस्टिंग पर किसी भी निर्भरता को हटाता है।