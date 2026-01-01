1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FeatBit डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म, जिसे LaunchDarkly के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है।
FeatBit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FeatBit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FeatBit एक एंटरप्राइज़-ग्रेड फीचर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरिंग टीमों को फीचर फ्लैग्स के पीछे कोड शिप करने, प्रतिशत रोलआउट चलाने, विशिष्ट उपयोगकर्ता सेगमेंट को लक्षित करने और बिना रीडिप्लॉय किए तुरंत रोल बैक करने की सुविधा देता है। दस लोकप्रिय भाषाओं के लिए नेटिव SDKs और एक रियल-टाइम इवैल्यूएशन सर्वर एक सेकंड से भी कम समय में क्लाइंट्स में फ्लैग परिवर्तनों को सिंक्रनाइज़ रखते हैं।
अपने VPS पर FeatBit को सेल्फ-होस्ट करने से फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन, उपयोगकर्ता लक्ष्यीकरण नियम, और ऑडिट लॉग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई मासिक मूल्यांकन कोटा नहीं होता है। यह डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट UI, API, इवैल्यूएशन सर्वर, एनालिटिक्स सर्विस, और PostgreSQL के साथ आता है जो HTTPS के पीछे प्रीकॉन्फ़िगर किए गए होते हैं।
FeatBit की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम फ्लैग स्ट्रीमिंग
एक समर्पित मूल्यांकन सर्वर वेबसॉकेट्स के माध्यम से SDKs को फ्लैग अपडेट्स भेजता है ताकि टॉगल करने के मिलीसेकंड के भीतर क्लाइंट्स में परिवर्तन प्रभावी हों।
लक्षित यूज़र रोलआउट
सुविधाओं को प्रतिशत, उपयोगकर्ता विशेषता, या नामित सेगमेंट के आधार पर जारी करें, और वैश्विक स्तर पर जाने से पहले विशिष्ट समूहों के लिए रिलीज़ को नियंत्रित करने के लिए नियमों को संयोजित करें।
नेटिव A/B प्रयोग
फ़्लैग विविधताओं को उत्पाद मेट्रिक्स से जोड़ें और अंतर्निहित एनालिटिक्स के साथ एंड-टू-एंड प्रयोग चलाएं, जिससे एक अलग प्रयोग उपकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
दस आधिकारिक SDKs
JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android, और iOS के लिए सर्वर और क्लाइंट SDKs किसी भी प्रोडक्शन स्टैक में फ़्लैग्स को इंटीग्रेट करते हैं।
ऑडिट ट्रेल और इतिहास
हर फ़्लैग, सेगमेंट और नियम परिवर्तन को एक्टर, टाइमस्टैम्प और डिफ़ के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे रोलबैक और अनुपालन समीक्षाएँ आसान हो जाती हैं।
परियोजना और परिवेश का दायरा निर्धारण
फ्लैग्स को पृथक डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करें, प्रत्येक अपनी SDK कीज़ और टारगेटिंग रूल्स के साथ।
आपको FeatBit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।