FeatBit एक एंटरप्राइज़-ग्रेड फीचर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियरिंग टीमों को फीचर फ्लैग्स के पीछे कोड शिप करने, प्रतिशत रोलआउट चलाने, विशिष्ट उपयोगकर्ता सेगमेंट को लक्षित करने और बिना रीडिप्लॉय किए तुरंत रोल बैक करने की सुविधा देता है। दस लोकप्रिय भाषाओं के लिए नेटिव SDKs और एक रियल-टाइम इवैल्यूएशन सर्वर एक सेकंड से भी कम समय में क्लाइंट्स में फ्लैग परिवर्तनों को सिंक्रनाइज़ रखते हैं।

अपने VPS पर FeatBit को सेल्फ-होस्ट करने से फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन, उपयोगकर्ता लक्ष्यीकरण नियम, और ऑडिट लॉग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क और कोई मासिक मूल्यांकन कोटा नहीं होता है। यह डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट UI, API, इवैल्यूएशन सर्वर, एनालिटिक्स सर्विस, और PostgreSQL के साथ आता है जो HTTPS के पीछे प्रीकॉन्फ़िगर किए गए होते हैं।