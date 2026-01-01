Technitium DNS सर्वर को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डीएनएस सर्वर जिसमें बिल्ट-इन विज्ञापन ब्लॉकिंग, एन्क्रिप्टेड डीएनएस प्रोटोकॉल और एक पूर्ण-विशेषताओं वाला वेब प्रबंधन कंसोल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Technitium DNS Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Technitium DNS Server एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स DNS सर्वर है जो आपके अपने डोमेन के लिए एक अथॉरिटेटिव नेमसर्वर (authoritative nameserver) और नेटवर्क क्लाइंट्स (network clients) के लिए एक रिकर्सिव रिजॉल्वर (recursive resolver) दोनों के रूप में कार्य करता है। यह DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, और DNS-over-QUIC को सपोर्ट करता है — जो थर्ड-पार्टी रिजॉल्वर (third-party resolvers) की आवश्यकता के बिना ISP निगरानी और मैन-इन-द-मिडल इंटरसेप्शन (man-in-the-middle interception) से DNS क्वेरीज़ (DNS queries) की सुरक्षा करता है।
स्टैंडर्ड रिजॉल्यूशन (standard resolution) के अलावा, Technitium में कॉन्फ़िगरेबल ब्लॉकलिस्ट URL (configurable blocklist URLs) के माध्यम से नेटवर्क-वाइड (network-wide) विज्ञापन और मालवेयर ब्लॉकिंग (malware blocking), DNSSEC वैलिडेशन (validation) और ज़ोन साइनिंग (zone signing), एक बिल्ट-इन DHCP सर्वर (server), मल्टी-सर्वर क्लस्टरिंग (multi-server clustering), और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) के साथ रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल (role-based access control) भी शामिल है। सेल्फ-होस्टिंग (Self-hosting) आपको आपके नेटवर्क पर हर DNS क्वेरी (DNS query) पर पूरी विजिबिलिटी (visibility) प्रदान करती है, जिसमें कोई बाहरी प्रोवाइडर (provider) आपके ट्रैफिक (traffic) को नहीं देखता है।
Technitium DNS Server की मुख्य विशेषताएं
नेटवर्क-व्यापी विज्ञापन ब्लॉकिंग
कॉन्फ़िगर करने योग्य ब्लॉकलिस्ट URL का उपयोग करके अपने नेटवर्क पर हर डिवाइस पर विज्ञापनों, ट्रैकर्स और मैलवेयर डोमेन को ब्लॉक करें — व्यक्तिगत डिवाइस पर किसी क्लाइंट सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है।
एन्क्रिप्टेड डीएनएस प्रोटोकॉल
डीएनएस-ओवर-टीएलएस, डीएनएस-ओवर-एचटीटीपीएस, और डीएनएस-ओवर-क्विक का समर्थन करता है ताकि अवरोधन को रोका जा सके और डीएनएस क्वेरीज़ को आईएसपी तथा नेटवर्क जासूसों से निजी रखा जा सके।
आधिकारिक डीएनएस होस्टिंग
RSA, ECDSA, या EdDSA का उपयोग करके DNSSEC साइनिंग के साथ अपने स्वयं के DNS ज़ोन होस्ट करें — अपने आंतरिक या सार्वजनिक डोमेन के लिए तीसरे पक्ष के नेमसर्वर पर निर्भरता समाप्त करते हुए।
उच्च प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन
एसिंक IO आर्किटेक्चर अधिकतम उपलब्धता के लिए परसिस्टेंट कैशिंग, प्रीफेचिंग और सर्व-स्टेल सपोर्ट के साथ प्रति सेकंड 100,000 से अधिक DNS रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है।
बहु-सर्वर क्लस्टरिंग
एक ही वेब कंसोल से कई DNS सर्वर इंस्टेंस में ज़ोन को प्रबंधित और प्रतिकृति करें ताकि अतिरेक और वितरित डिप्लॉयमेंट हो सके।
आपको Technitium DNS Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।