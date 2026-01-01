Technitium DNS Server एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स DNS सर्वर है जो आपके अपने डोमेन के लिए एक अथॉरिटेटिव नेमसर्वर (authoritative nameserver) और नेटवर्क क्लाइंट्स (network clients) के लिए एक रिकर्सिव रिजॉल्वर (recursive resolver) दोनों के रूप में कार्य करता है। यह DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS, और DNS-over-QUIC को सपोर्ट करता है — जो थर्ड-पार्टी रिजॉल्वर (third-party resolvers) की आवश्यकता के बिना ISP निगरानी और मैन-इन-द-मिडल इंटरसेप्शन (man-in-the-middle interception) से DNS क्वेरीज़ (DNS queries) की सुरक्षा करता है।

स्टैंडर्ड रिजॉल्यूशन (standard resolution) के अलावा, Technitium में कॉन्फ़िगरेबल ब्लॉकलिस्ट URL (configurable blocklist URLs) के माध्यम से नेटवर्क-वाइड (network-wide) विज्ञापन और मालवेयर ब्लॉकिंग (malware blocking), DNSSEC वैलिडेशन (validation) और ज़ोन साइनिंग (zone signing), एक बिल्ट-इन DHCP सर्वर (server), मल्टी-सर्वर क्लस्टरिंग (multi-server clustering), और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) के साथ रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल (role-based access control) भी शामिल है। सेल्फ-होस्टिंग (Self-hosting) आपको आपके नेटवर्क पर हर DNS क्वेरी (DNS query) पर पूरी विजिबिलिटी (visibility) प्रदान करती है, जिसमें कोई बाहरी प्रोवाइडर (provider) आपके ट्रैफिक (traffic) को नहीं देखता है।