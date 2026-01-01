Chevereto 2007 से समुदायों द्वारा विश्वसनीय एक परिपक्व, सेल्फ-होस्टेड इमेज और वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यह एक पूर्ण-विशेषताओं वाली मीडिया शेयरिंग साइट चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है — उपयोगकर्ता पंजीकरण, प्रोफाइल, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, श्रेणियों, टैग और एल्बम के माध्यम से उन्नत मीडिया संगठन, साथ ही सार्वजनिक, निजी या पासवर्ड-संरक्षित सामग्री के लिए प्रति-अपलोड गोपनीयता नियंत्रण।

अपने स्वयं के VPS पर Chevereto चलाने से प्रत्येक अपलोड, उपयोगकर्ता खाता और राजस्व धारा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहती है, जिसमें कोई प्रति-इमेज शुल्क या सामग्री प्रतिबंध नहीं होता है। यह टेम्पलेट Chevereto को सामग्री मेटाडेटा के लिए MariaDB और तेज़ सेशन और कैश स्टोरेज के लिए Redis के साथ बंडल करता है, जबकि Traefik स्वचालित रूप से HTTPS रूटिंग को संभालता है ताकि प्लेटफॉर्म मिनटों में अपना पहला अपलोड स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए।