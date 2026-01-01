1-क्लिक में Chevereto डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड इमेज और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म अपना खुद का Imgur या Flickr-शैली का मीडिया समुदाय बनाने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Chevereto के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Chevereto 2007 से समुदायों द्वारा विश्वसनीय एक परिपक्व, सेल्फ-होस्टेड इमेज और वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यह एक पूर्ण-विशेषताओं वाली मीडिया शेयरिंग साइट चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है — उपयोगकर्ता पंजीकरण, प्रोफाइल, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, श्रेणियों, टैग और एल्बम के माध्यम से उन्नत मीडिया संगठन, साथ ही सार्वजनिक, निजी या पासवर्ड-संरक्षित सामग्री के लिए प्रति-अपलोड गोपनीयता नियंत्रण।
अपने स्वयं के VPS पर Chevereto चलाने से प्रत्येक अपलोड, उपयोगकर्ता खाता और राजस्व धारा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहती है, जिसमें कोई प्रति-इमेज शुल्क या सामग्री प्रतिबंध नहीं होता है। यह टेम्पलेट Chevereto को सामग्री मेटाडेटा के लिए MariaDB और तेज़ सेशन और कैश स्टोरेज के लिए Redis के साथ बंडल करता है, जबकि Traefik स्वचालित रूप से HTTPS रूटिंग को संभालता है ताकि प्लेटफॉर्म मिनटों में अपना पहला अपलोड स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए।
Chevereto की मुख्य विशेषताएं
इमेज और वीडियो शेयरिंग
थंबनेल, एम्बेडेड प्लेयर और सीधे लिंक के साथ छवियों और वीडियो को होस्ट करें, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए तैयार हैं।
एल्बम और टैग
सामग्री को एल्बम में व्यवस्थित करें और अपलोड को टैग के साथ वर्गीकृत करें ताकि आगंतुक बढ़ती हुई मीडिया लाइब्रेरी को ब्राउज़ और खोज सकें।
उपयोगकर्ता खाते और भूमिकाएँ
पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल, दो-कारक प्रमाणीकरण और भूमिका-आधारित अनुमतियाँ मिलती हैं, जिनका प्रबंधन एडमिन पैनल के माध्यम से किया जाता है।
गोपनीयता नियंत्रण
प्रति-अपलोड गोपनीयता सेटिंग्स मालिकों को सामग्री को सार्वजनिक, निजी या पासवर्ड-सुरक्षित के रूप में चिह्नित करने की सुविधा देती हैं, ताकि वह किसी भी साझाकरण परिदृश्य के अनुकूल हो सके।
बहु-भाषा इंटरफ़ेस
अतिरिक्त पैक या थीम इंस्टॉल किए बिना 30+ समर्थित भाषाओं में से किसी में भी एक समुदाय लॉन्च करें।
आपको Chevereto को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।