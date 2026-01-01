Diun (डॉकर इमेज अपडेट नोटिफ़ायर) एक हल्का CLI टूल है जो आपकी डॉकर इमेजेस पर नज़र रखता है और जैसे ही रजिस्ट्री में कोई नया वर्ज़न प्रकाशित होता है, आपको अलर्ट करता है। यह डॉकर हब, गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री, गिटलैब, क्वे और प्राइवेट रजिस्ट्रियों को सपोर्ट करता है, जो लोड को फैलाने के लिए जिटर के साथ एक कॉन्फ़िगर करने योग्य क्रॉन शेड्यूल पर जाँच करता है।

अपने VPS पर Diun को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि यह आपके कंटेनरों के साथ लगातार चलता रहता है, स्वचालित कंटेनर खोज के लिए डॉकर सॉकेट तक पूर्ण पहुँच के साथ। आप नोटिफिकेशन रूटिंग के मालिक हैं — स्लैक, डिस्कॉर्ड, ईमेल, वेबहुक, और बहुत कुछ — इमेज मेटाडेटा को थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सेवाओं पर भेजे बिना।