एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Diun डिप्लॉय करें।
हल्का टूल जो डॉकर इमेज को अपडेट के लिए मॉनिटर करता है और आपके पसंदीदा चैनल पर सूचनाएं भेजता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Diun के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Diun (डॉकर इमेज अपडेट नोटिफ़ायर) एक हल्का CLI टूल है जो आपकी डॉकर इमेजेस पर नज़र रखता है और जैसे ही रजिस्ट्री में कोई नया वर्ज़न प्रकाशित होता है, आपको अलर्ट करता है। यह डॉकर हब, गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री, गिटलैब, क्वे और प्राइवेट रजिस्ट्रियों को सपोर्ट करता है, जो लोड को फैलाने के लिए जिटर के साथ एक कॉन्फ़िगर करने योग्य क्रॉन शेड्यूल पर जाँच करता है।
अपने VPS पर Diun को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि यह आपके कंटेनरों के साथ लगातार चलता रहता है, स्वचालित कंटेनर खोज के लिए डॉकर सॉकेट तक पूर्ण पहुँच के साथ। आप नोटिफिकेशन रूटिंग के मालिक हैं — स्लैक, डिस्कॉर्ड, ईमेल, वेबहुक, और बहुत कुछ — इमेज मेटाडेटा को थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सेवाओं पर भेजे बिना।
Diun की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित इमेज मॉनिटरिंग
डिफ़ॉल्ट रूप से सभी चल रहे कंटेनरों को खोजता और देखता है, ताकि बिना किसी मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन के नई डिप्लॉयमेंट को ट्रैक किया जा सके।
लचीली सूचनाएं
Slack, Discord, ईमेल, वेबहुक्स और अन्य चैनलों को सपोर्ट करता है ताकि अपडेट अलर्ट आपकी टीम तक पहुँचें, चाहे वे कहीं भी काम करते हों।
क्रॉन-आधारित शेड्यूलिंग
जाँचें एक कॉन्फ़िगर करने योग्य शेड्यूल पर चलती हैं, जिसमें वैकल्पिक जिटर होता है, ताकि व्यस्त समय के दौरान रजिस्ट्रियों पर अत्यधिक भार डालने से बचा जा सके।
बहु-रजिस्ट्री समर्थन
Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, और निजी रजिस्ट्रियों के साथ काम करता है, जो आपके पूरे कंटेनर इमेज लैंडस्केप को कवर करता है।
आपको Diun को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।