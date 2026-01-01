Gogs (गो गिट सर्विस) एक सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जिसे सरलता और न्यूनतम संसाधन उपयोग के लिए बनाया गया है। Go में लिखा गया, यह एक साफ वेब इंटरफेस के माध्यम से रिपॉज़िटरी प्रबंधन, इश्यू ट्रैकिंग, विकी सपोर्ट और टीम संगठन प्रदान करता है, और छोटे VPS इंस्टेंस पर भी कुशलता से चलता है।

Gogs को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सोर्स कोड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के और बाहरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर कोई निर्भरता नहीं होती है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए Gogs को PostgreSQL के साथ जोड़ता है और इसमें मानक Git पुश और पुल वर्कफ्लो के लिए SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग शामिल है।