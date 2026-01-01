1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gogs डिप्लॉय करें।
Go में लिखी गई परेशानी-मुक्त स्व-होस्टेड गिट सेवा — हल्की, तेज़, और किसी भी सर्वर पर चलाना आसान है।
Gogs के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gogs के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gogs (गो गिट सर्विस) एक सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जिसे सरलता और न्यूनतम संसाधन उपयोग के लिए बनाया गया है। Go में लिखा गया, यह एक साफ वेब इंटरफेस के माध्यम से रिपॉज़िटरी प्रबंधन, इश्यू ट्रैकिंग, विकी सपोर्ट और टीम संगठन प्रदान करता है, और छोटे VPS इंस्टेंस पर भी कुशलता से चलता है।
Gogs को सेल्फ-होस्ट करने से आपका सोर्स कोड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के और बाहरी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर कोई निर्भरता नहीं होती है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए Gogs को PostgreSQL के साथ जोड़ता है और इसमें मानक Git पुश और पुल वर्कफ्लो के लिए SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग शामिल है।
Gogs की मुख्य विशेषताएं
Git रिपॉज़िटरी होस्टिंग
एक सरल वेब इंटरफ़ेस में ब्रांच ब्राउज़िंग, कमिट हिस्ट्री और मर्ज रिक्वेस्ट वर्कफ़्लो के साथ पूर्ण रिपॉजिटरी प्रबंधन।
समस्या ट्रैकिंग
लेबल, माइलस्टोन और असाइनमेंट के साथ बिल्ट-इन इश्यू ट्रैकर प्रोजेक्ट के काम को कोड के साथ व्यवस्थित रखता है।
एसएसएच और एचटीटीपीएस गिट एक्सेस
डेवलपर्स बिना किसी वर्कफ़्लो बदलाव के स्टैंडर्ड गिट क्लाइंट्स का उपयोग करके SSH या HTTPS पर पुश और पुल करते हैं।
मिनिमल संसाधन उपयोग
Gogs कम विशिष्टताओं वाले हार्डवेयर पर चलता है, जिससे यह छोटे सर्वर और होम लैब के लिए एक व्यावहारिक Git होस्टिंग विकल्प बन जाता है।
वेबबुक इंटीग्रेशन
वेबबुक सपोर्ट स्वचालित बिल्ड और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के लिए पुश इवेंट्स पर CI/CD सिस्टम और बाहरी सेवाओं को ट्रिगर करता है।
आपको Gogs को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।