Tududi एक सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता ऐप्लिकेशन है जो कार्यों, प्रोजेक्ट्स, क्षेत्रों और नोट्स को एक स्वच्छ पदानुक्रमित संरचना में प्रबंधित करता है। यह एक पूर्ण आवर्ती कार्य इंजन, CalDAV सिंक्रोनाइज़ेशन (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), कार्य निर्माण और दैनिक डाइजेस्ट के लिए Telegram एकीकरण, और टीम डिप्लॉयमेंट के लिए वैकल्पिक OIDC/SSO के साथ बुनियादी टू-डू सूचियों से आगे बढ़कर है। इंटरफ़ेस 24 भाषाओं और डार्क/लाइट मोड को सपोर्ट करता है।

Tududi को सेल्फ-होस्ट करने से आपका कार्य डेटा पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर रहता है — कोई सदस्यता नहीं, कोई डेटा माइनिंग नहीं, और आपके प्रोजेक्ट्स और नोट्स तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं। क्योंकि यह SQLite पर चलता है, प्रबंधित करने के लिए कोई अलग डेटाबेस सेवा नहीं है: एक कंटेनर, दो वॉल्यूम, और आपका उत्पादकता टूल HTTPS के पीछे चल रहा है।