Tududi को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
CalDAV सिंक, पुनरावर्ती कार्य और OIDC प्रमाणीकरण के साथ सेल्फ-होस्टेड कार्य और प्रोजेक्ट मैनेजर।
Tududi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tududi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tududi एक सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता ऐप्लिकेशन है जो कार्यों, प्रोजेक्ट्स, क्षेत्रों और नोट्स को एक स्वच्छ पदानुक्रमित संरचना में प्रबंधित करता है। यह एक पूर्ण आवर्ती कार्य इंजन, CalDAV सिंक्रोनाइज़ेशन (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), कार्य निर्माण और दैनिक डाइजेस्ट के लिए Telegram एकीकरण, और टीम डिप्लॉयमेंट के लिए वैकल्पिक OIDC/SSO के साथ बुनियादी टू-डू सूचियों से आगे बढ़कर है। इंटरफ़ेस 24 भाषाओं और डार्क/लाइट मोड को सपोर्ट करता है।
Tududi को सेल्फ-होस्ट करने से आपका कार्य डेटा पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर रहता है — कोई सदस्यता नहीं, कोई डेटा माइनिंग नहीं, और आपके प्रोजेक्ट्स और नोट्स तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं। क्योंकि यह SQLite पर चलता है, प्रबंधित करने के लिए कोई अलग डेटाबेस सेवा नहीं है: एक कंटेनर, दो वॉल्यूम, और आपका उत्पादकता टूल HTTPS के पीछे चल रहा है।
Tududi की मुख्य विशेषताएं
प्रोजेक्ट और क्षेत्रों का पदानुक्रम
परियोजनाओं के भीतर कार्यों को व्यवस्थित करें, परियोजनाओं को क्षेत्रों में समूहित करें, और उप-कार्य प्रगति को ट्रैक करें — यह सब एक ही स्वच्छ इंटरफ़ेस में।
कैलडैव सिंक्रनाइज़ेशन
किसी भी CalDAV-संगत क्लाइंट के साथ कार्यों को द्वि-दिशात्मक रूप से सिंक करें: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird, और भी बहुत कुछ।
आवर्ती कार्य इंजन
कार्यों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या कस्टम पैटर्न पर दोहराने के लिए शेड्यूल करें, जिसमें भविष्य के इंस्टेंस का स्वचालित जनरेशन होता है।
टेलीग्राम इंटीग्रेशन
वेब इंटरफ़ेस खोले बिना, टेलीग्राम बॉट के माध्यम से कार्य बनाएँ और दैनिक डाइजेस्ट सारांश प्राप्त करें।
OIDC और SSO सहायता
Google, Okta, Keycloak, Azure AD, या किसी भी OpenID Connect प्रदाता के माध्यम से टीम डिप्लॉयमेंट के लिए प्रमाणीकरण करें।
आपको Tududi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।