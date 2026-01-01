MindsDB एक ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म है जो SQL के माध्यम से मशीन लर्निंग को सीधे आपके मौजूदा डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लाता है। अलग ML पाइपलाइन बनाने के बजाय, आप अपने PostgreSQL, MySQL, या MongoDB डेटा पर स्टैंडर्ड SQL सिंटैक्स के साथ प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते, प्रशिक्षित करते और क्वेरी करते हैं। यह AutoML, टाइम-सीरीज़ फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन और OpenAI, Hugging Face व अन्य AI प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है।

अपने स्वयं के VPS पर MindsDB को डिप्लॉय करना ट्रेनिंग डेटा और मॉडल आर्टिफैक्ट्स को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, मॉडल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान करता है, और प्रति-प्रेडिक्शन क्लाउड लागतों को समाप्त करता है — जिससे AI डेटा टीमों के लिए एक अनुमानित निश्चित लागत पर सुलभ हो जाता है।