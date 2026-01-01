1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MindsDB डिप्लॉय करें।
AI प्लेटफॉर्म जो आपको स्टैंडर्ड SQL का उपयोग करके आपके डेटाबेस से मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और क्वेरी करने देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MindsDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MindsDB एक ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म है जो SQL के माध्यम से मशीन लर्निंग को सीधे आपके मौजूदा डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर में लाता है। अलग ML पाइपलाइन बनाने के बजाय, आप अपने PostgreSQL, MySQL, या MongoDB डेटा पर स्टैंडर्ड SQL सिंटैक्स के साथ प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते, प्रशिक्षित करते और क्वेरी करते हैं। यह AutoML, टाइम-सीरीज़ फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन और OpenAI, Hugging Face व अन्य AI प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है।
अपने स्वयं के VPS पर MindsDB को डिप्लॉय करना ट्रेनिंग डेटा और मॉडल आर्टिफैक्ट्स को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, मॉडल ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान करता है, और प्रति-प्रेडिक्शन क्लाउड लागतों को समाप्त करता है — जिससे AI डेटा टीमों के लिए एक अनुमानित निश्चित लागत पर सुलभ हो जाता है।
MindsDB की मुख्य विशेषताएं
SQL-आधारित एमएल
स्टैंडर्ड SQL के साथ मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं और क्वेरी करें — किसी पायथन फ्रेमवर्क या अलग ML पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं है।
ऑटोएमएल इंजन
स्वचालित फीचर इंजीनियरिंग और मॉडल चयन सटीक प्रेडिक्टिव मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता को कम करता है।
बहु-डेटाबेस समर्थन
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, और अन्य से कनेक्ट करें ताकि आप अपने मौजूदा प्रोडक्शन डेटा पर सीधे मॉडल को प्रशिक्षित कर सकें।
AI मॉडल एकीकरण
OpenAI, Hugging Face, और अन्य प्रदाताओं को एकीकृत करें ताकि SQL के माध्यम से GPT-संचालित NLP और कस्टम AI क्षमताओं को जोड़ा जा सके।
समय-श्रृंखला पूर्वानुमान
विशेषज्ञ ML ज्ञान के बिना मांग पूर्वानुमान, विसंगति पहचान, और इन्वेंटरी भविष्यवाणी मॉडल बनाएँ।
आपको MindsDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।